مؤتمر صحفى للاحتفال بمهرجان الطيور المهاجرة برعاية البيئة الأربعاء المقبل

كتبت ــ منال العيسوي

أكد الدكتور محمد حسين، مدير محمية أشتوم الجميل بمحافظة بورسعيد ، أن محافظة بورسعيد تنظم احتفالات بمهرجان الطيور المهاجرة والحوامة، وسينطلق المؤتمر الصحفى للمشاركة فى هذه الاحتفالية الأربعاء المقبل، تحت رعاية وزارة البيئة ، بالتنسيق مع إحدى الجمعيات الأهلية وصحفيين وكتاب البيئة فى مصر.

وأضاف حسين فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع"، أن المؤتمر الصحفي واللقاءات الصحفية ستعقد صباح الأربعاء بأحد فنادق بورفؤاد، كما سيتم تنظيم زيارة للإعلاميين البيئيين لنقطة تجمع الفلامينجو ومشاهدة الطيور، خاصة أن محمية أشتوم الجميل تقع على المسار الثالث لهجرة الطيور المهاجرة من الطيور المائية والخواضات الشجرية وبعض الجوارح، كما يعتبر طائر الفلامنجو من أهم الطيور التى يمر عليها ويشتي بها.

جدير بالذكر، أنه تنفيذاً لتوجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بالعمل على القضاء ومكافحة الاتجار غير المشروع في الحيوانات والطيور البرية، قامت وزارة البيئة وفي إطار التعاون مع محافظة بورسعيد باستلام 60 طائر فلامنجو تم ضبطها داخل عربة عند مدخل نفق بورسعيد، وتم استلامها وإعادة إطلاقها في أكبر تجمع لطائر الفلامنجو في بورسعيد، خاصة ملاحات الماكس التى تقع جنوب شرق بورفؤاد، وكذلك ببحيرة الملاحة شرق تفريعة بورفؤاد، كما تم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.