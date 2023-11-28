رئيس مدينة الأقصر يكشف تفاصيل إنهاء مشروع تطوير مواقف المدن.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

حقق رجال مجلس مدينة الأقصر، بقيادة اللواء دكتور على الشرابى رئيس المدينة، نجاح جديد بإنهاء أعمال التطوير فى مشروع مواقف " البياضية- أرمنت – الزينية – الحبيل"، وهى إحدى المشروعات التنموية والخدمية التى نفذتها المحافظة أيضًا خلال الفترة الماضية، عقب تطويرها الشامل وتزويدها بأنظمة الحماية المدنية وأنظمة المراقبة بالكاميرات.

ويقول رئيس مدينة الأقصر، أنه تم بالمواقف إنشاء نقطة إسعاف ومكتب مجهز لشرطة المرافق ومصلى وأيضاَ مسجد تم إنشاؤه على مساحة 200 متر بموقف البياضية وأرمنت وكذا أعمال اللاند سكيب، حيث جاء ذلك لمحاربة المواقف العشوائية والتيسير على المواطنين بإيجاد موقف متكامل يحتوى على جميع الخدمات ولتسهيل الحركة المرورية والتكدس المستمر فى غير المواقف الرسمية، مؤكدًا على أنه كان يتابع العمل فى تطوير موقف البياضية المشروع الأبرز بالموقف الأبرز بوسط مدينة الأقصر، وذلك للتأكيد على الإهتمام بنظافة هذه المواقف والحرص على إزالة المخالفات ونقلها بمساعدة مجلس المدينة اول باول حتى يستمر المكان بالشكل اللائق، حيث تم تنفيذ أعمال المشروع عبر رصف الطرق وعمل توسعات بشارع الموقف.

ويضيف اللواء دكتور على الشرابى رئيس المدينة، لـ"اليوم السابع"، أن الهدف الأساسى من هذه التوسعات وأعمال التطوير كان هو المصلحة العامة للمواطنين المترددين عليه، والقضاء على مشاكل التكدس المرورى، حيث شملت تفاصيل العمل فى مشروع تطوير موقف البياضية، عمل أسوار خارجية حول الموقف تحمل طابع الهوية البصرية لتأمين الموقف والتحكم فى الدخول والخروج، وعمل بوابات ذكية للتحكم فى الدخول والخروج للسيارات من وإلى الموقف إنشاء جديد، وعمل محلات تجارية عدد 11 محل وكافيتريا لخدمة المواطنين داخل وخارج الموقف، وتمت أعمال حمامات جديدة لخدمة المواطنين، وتوفير أماكن انتظار للمواطنين عن طريق عمل برجولات خشبية مزودة بكراسى تحمل طابع الهوية البصرية.

التطوير الشامل داخل موقف سيارات السرفيس بالأقصر



تجميل مميز فى مشروع تطوير مواقف سيارات سرفيس بالأقصر



فتح مشروع تطوير مواقف سيارات سرفيس بالأقصر