رئيس مدينة الأقصر يتلقى 7 شكاوى من الأهالى فى لقاء اليوم المفتوح.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

عقد اللواء دكتور علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر، لقاء اليوم المفتوح مع المواطنين لمناقشة مشكلاتهم والعمل على حلها، بمقر ديوان عام مجلس مدينة الأقصر بشكل دوري فى ضوء توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، لرؤساء المراكز والمدن بالمتابعة لتكثيف جهود إدارة خدمة المواطنين لبحث كافة الطلبات والشكاوى المقدمة من المواطنين.

وخلال اللقاء، تم بحث (7) شكاوى وطلبات مقدمة من قبل المواطنين وأكد الدكتور علي الشرابي على ضرورة سرعة الرد على كافة الشكاوى التي تم عرضها وتسهيل إجراءات حلها ورفع أي معاناة وتذليل أي عقبات تواجه المواطنين في كافة القطاعات، مشيراً إلى أنه يتم الفحص والرد على كافة الشكاوى المقدمة من المواطنين وإعطاء كل ذي حق حقه مع تبسيط الإجراءات المتعلقة بمعاملاتهم في ظل ما تسمح به اللوائح والقانون.



حضور لقاء اليوم المفتوح الأسبوعى بمدينة الأقصر