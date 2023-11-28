المشاركون فى مؤتمر دعم السيسى بالغردقة يقفون دقيقة حداد على شهداء غزة

البحر الأحمر - عماد عرفة

وقف المشاركون فى مؤتمر دعم المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى بمدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر، والذى ينظمه حزب مستقبل وطن بالبحر الأحمر، دقيقة حداد على أرواح شهداء غزة.

كما عرض خلال المؤتمر فيديو لإنجازات الرئيس السيسي منذ بداية توليه الحكم، وكذلك عرض المشروعات القومية والتطوير التى حدثت فى ربوع مصر، وكيف بدأت الدولة المصرية فى التشييد والبناء وإنشاء سلسة من المشروعات القومية المختلفة.

وكان انطلق المؤتمر الجماهيرى الداعم للمرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى، اليوم الثلاثاء، بالصالة المغطاة بمدينة الغردقة، وسط حضور الآلاف من المواطنين من مدن محافظة البحر الأحمر المختلفة، والعاملين بها فى المجالات المختلفة.

وبدأ المؤتمر بالسلام الوطنى وقراءة آيات من القرآن الكريم، وعرض فيديو عن الإنجازات والمشروعات القومية فى مصر بشكل عام .

من جانبه، أكد المهندس أحمد الدقاق، أمين التنظيم بأمانة حزب مستقبل وطن بالبحر الأحمر، أن المؤتمر شهد إقبال الآلاف من المواطنين من مدن محافظة البحر الأحمر لتأييد المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى.