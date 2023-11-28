بدء مؤتمر "مستقبل وطن" لدعم المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى بالمنوفية.. صور

بدأ منذ قليل، مؤتمر دعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية، والذي ينظمه حزب مستقبل وطن، بحضور نواب الحزب عن محافظة المنوفية، والنائب سيد نصر آمين شئون العمال والفلاحين، النائب فخرى طايل أمين شئون العلاقات الحكومية بحزب مستقبل الوطن، ونجوم الرياضة ياسر ريان، وتامر عبد الحميد، والنائب أحمد الخشن أمين مساعد حزب مستقبل وطن بالمنوفية، النائب أحمد أبو زيد أمين مساعد حزب مستقبل وطن بمحافظة المنوفية.
وبدأ المؤتمر بالسلام الوطنى والوقوف دقيقة حداد على شهداء فلسطين.
المؤتمر
جانب من المؤتمر
مؤتمر بالمنوفية لدعم الرئيس السيسي
مؤتمر دعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي
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