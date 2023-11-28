السجون الإسرائيلية: الأسرى الفلسطينيون سيفرج عنهم من سجون الدامون ومجدو وعوفر

قالت مصلحة السجون الإسرائيلية، إن الأسرى الفلسطينيين الذين سيفرج عنهم اليوم هم من سجون الدامون ومجدو وعوفر، نقلا عن القاهرة الإخبارية.

كانت مراسلة "القاهرة الإخبارية"، قالت إن مجلس الوزراء الأمني السياسي الإسرائيلي سيجتمع مساء اليوم الثلاثاء.

فى غضون ذلك، أقرت الحكومة الإسرائيلية، الليلة الماضية، تعديلات مُقترحة على الموازنة العامة للدولة لعام 2023 بسبب الحرب على قطاع غزة، لتشمل 30 مليار شيكل إضافية (قابلة للزيادة) لتغطية نفقات الحرب.

وصوت بيني جانتس - السياسي الأكثر شعبية في إسرائيل - وهو وزير في حكومة الطوارئ (مجلس الحرب) ووزراء آخرون ضد الميزانية المُعدلة، احتجاجًا على أن الأموال المُخصصة لأحزاب الائتلاف تم تقليصها جزئيًا فقط.