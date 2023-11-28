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استشهاد شاب برصاص الاحتلال في بلدة بيتونيا

الثلاثاء، 28 نوفمبر 2023 02:10 ص
استشهاد شاب برصاص الاحتلال في بلدة بيتونيا الاحتلال الاسرائيلى
أحمد علوى

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أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، عن استشهاد شاب برصاص الاحتلال الإسرائيلي في بلدة بيتونيا غرب رام الله.

وأضافت الوزارة في بيان لها، بوصول شهيد إلى مجمع فلسطين الطبي بعد إصابته برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في بلدة بيتونيا.

 

 







فلسطين

استشهاد فلسطينى

غزة

الاحتلال



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