مرشحو الرئاسة يخطرون "الوطنية للانتخابات" بممثليهم بلجان المصريين بالخارج

كتب إبراهيم قاسم – أمنية الموجى

يخطر المرشحون فى الانتخابات الرئاسية المصرية 2024، الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوى، بأسماء ممثليهم واللجان الانتخابية فى الخارج التى يطلب تعيينهم فيها، لمتابعة تصويت المصريين فى الخارج، وذلك بعد أقصى يوم الاربعاء.

ويتضمن القانون على أنه لكل مرشح طلب تعيين من يمثله فى كل لجنة انتخابية بالخارج، ويشترط أن يكون من المقيدين بقاعدة بيانات الناخبين، ولا يلزم بشأنه الإقامة فى البلد الواقع بها مقر البعثة الدبلوماسية.

وطلبت الهيئة الوطنية للانتخابات، فى 25 أكتوبر الماضى وفقا للقرار رقم 26 لسنة 2023 من كل مرشح للانتخابات الرئاسية بإخطار الهيئة قبل يومين على الأقل من اليوم المحدد للاقتراع وتصويت المصريين بالخارج فى الانتخابات الرئاسية بأسماء ممثليه، واللجان الانتخابية التى يطلب تعيينهم فيها، وتخطر الهيئة الوطنية للانتخابات وزارة الخارجية بأسماء الممثلين، واللجان الانتخابية المعينين فيها لإبلاغ البعثات المعنية بها.

وأشار قرار الهيئة إلى أنه سيتم بدء عملية الاقتراع فى اللجان الفرعية بالخارج فى أيام 1 و2 و3 ديسمبر حتى لو لم يحضر من يمثل المرشحين، وتحرر كل لجنة محضرا وفق النموذج المعد من الهيئة الوطنية للانتخابات، جميع الإجراءات التى تتبعها اللجنة منذ بداية الاقتراع حتى نهايته، ويوقع تثبت المحضر من رئيس اللجنة وأمينها الثابت ببطاقته أو بجواز سفره الساري.

ويبدأ الاقتراع بالخارج من الساعة التاسعة صباحا، وحتى الساعة التاسعة مساءً وفقا لتوقيت الدولة التى يجرى فيها الاقتراع، على أن يتخلله ساعة راحة يحددها رئيس اللجنة، بما لا يخل بضمان حسن سير العملية الانتخابية وإذا وجد ناخبون فى جمعية الانتخاب - عند انتهاء الميعاد – لم يدلوا بأصواتهم يحرر رئيس اللجنة كشفا بأسمائهم، وتستمر عملية الانتخاب حتى الانتهاء من إبداء أراءهم.

ويجرى تصويت الخارج فى 137 لجنة فرعية موزعين بمقر البعثات الدبلوماسية فى 121 دولة، ويشرف عليها رؤساء السفارات والقنصليات المصرية فى الخارج.

ووفقا لقاعدة بيانات الناخبين واخر تحديثاتها يبلغ عدد الناخبين الذين يحق لهم التصويت نحو 67 مليون ناخب، ويجرى التصويت فى الانتخابات الرئاسية داخل جمهورية مصر العربية على مدار ثلاثة أيام هى 10 و11 و12 ديسمبر.