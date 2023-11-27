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محافظ بورسعيد تقديم كافة الدعم لتحقيق أفضل رعاية صحية وطبية للمواطنين

الإثنين، 27 نوفمبر 2023 04:12 م
محافظ بورسعيد تقديم كافة الدعم لتحقيق أفضل رعاية صحية وطبية للمواطنين جانب من اللقاء
بورسعيد محمد فرج

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استقبل اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ، اليوم، الدكتور وليد عبد المقصود، وكيل وزارة الصحة ببورسعيد، وذلك لمتابعة عدد من الموضوعات الخاصة بسير وانتظام العمل داخل مديرية الصحة بمحافظة بورسعيد، وذلك بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ. 
 
واستمع محافظ بورسعيد لمستجدات العمل في عدد من الملفات بمديرية الصحة ببورسعيد ، مؤكدا على أهمية بذل المجهودات للارتقاء بمستوى الخدمات الصحية والطبية المقدمة للمواطنين، تماشيا مع الطفرة الصحية التي شهدتها بورسعيد في القطاع الصحي منذ تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل. 
 
وأشار محافظ بورسعيد إلى أن توفير الخدمة الطبية للمواطنين يأتي ضمن أولويات المحافظة، مشددا على أهمية المتابعة المستمرة لمنظومة العمل بالقطاع الصحي من خلال تكثيف الزيارات الميدانية للمستشفيات والوحدات الصحية، للوقوف على مستوى الخدمة الصحية المقدمة، مؤكدا على تقديم كافة الدعم بما يحقق أفضل رعاية صحية وطبية للمواطنين بمحافظة بورسعيد.
 
 
 






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محافظ بورسعيد تحقيق افضل رعاية صحية للمواطنين




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