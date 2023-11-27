تجمع أسراب حمام من سلالات نادرة في ميدان الشهداء ببورسعيد.. فيديو وصور

بورسعيد - محمد عزام

قدم "تلفزيون اليوم السابع"، فيديو مباشر، اليوم الاثنين، من أمام تجمع مئات الحمام في ميدان الشهداء، بنطاق حي الشرق في محافظة بورسعيد.

وتجمعت أعداد كبيرة من الحمام في ميدان الشهداء في ظاهرة تتكرر يومياً، وتكون فيها أوقات الذروة بعد الفجر وقبل غروب الشمس، ويلتقط الأهالي الصور التذكارية مع هذه التجمعات بشكل يومي، ويأتي إليها الزوار من المحافظات بل ومن الدول الأخرى.

وتعود هذه الظاهرة لعشرات الستين منذ تجمع الحمام بسلالات نادرة في بيوت أحياء العرب والشرق القديمة، ومنذ ما يقرب من 5 سنوات بدأ أحد أبناء حي العرب يدعي "إبراهيم الجباس" في الذهاب يومياً إلى الميدان وتقديم الطعام للحمام، حتى تجمع من حوله العشرات وتزايدوا يوم تلو الآخر حتى أصبحوا بالمئات.

وأشار "الجباس" قبل رحيله عن دنيانا منذ ما يقرب من عامين، إلى أن كل أمنياته أن تستمر هذه العادة لبعد مماته، وبالفعل أصبح هذا المكان وهذه التجمعات مزاراً سياحياً شهيراً يُميز محافظة بورسعيد.

وأطلق البورسعيدية، على هذا المكان ساحة السلام أو ساحة الحمام، ويأتي إليها الزوار من كافة المحافظات المصرية بل والدول الأوروبية التي ترسوا سفنها غلي رصيف ميناء بورسعيد السياحى.