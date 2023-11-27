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ما المدة الزمنية لحل شكاوى المواطنين؟.. رئيس جهاز حماية المستهلك يجيب

الإثنين، 27 نوفمبر 2023 08:21 م
ما المدة الزمنية لحل شكاوى المواطنين؟.. رئيس جهاز حماية المستهلك يجيب الكاتب الصحفى مدحت وهبة مدير تحرير اليوم السابع وإبراهيم السجينى رئيس جهاز حماية المستهلك
كتب مدحت وهبة تصوير حسين طلال ومحمد نبيل

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احتكار المنتجات الغذائية

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