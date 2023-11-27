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رئيس حماية المستهلك لليوم السابع: الحبس وغرامة 2 مليون جنيه عقوبة محتكرى السلع

الإثنين، 27 نوفمبر 2023 01:50 م
رئيس حماية المستهلك لليوم السابع: الحبس وغرامة 2 مليون جنيه عقوبة محتكرى السلع الكاتب الصحفى مدحت وهبه مدير تحرير اليوم السابع وإبراهيم السجينى رئيس جهاز حماية المستهلك
كتب ــ مدحت وهبة ــ تصوير حسين طلال ـ محمد نبيل

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رئيس جهاز حماية المستهلك الجديد

إبراهيم السجينى

مدحت وهبه

طرق شكاوى حماية المستهلك

شكاوى حماية المستهلك

رئيس جهاز حماية المستهلك

عقوبة احتكار السلع

احتكار المنتجات الغذائية

رقابة الأسواق

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