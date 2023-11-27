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رئيس الوزراء يشهد إطلاق المنصة الإلكترونية لمنظومة الرخصة الذهبية

الإثنين، 27 نوفمبر 2023 10:29 ص
رئيس الوزراء يشهد إطلاق المنصة الإلكترونية لمنظومة الرخصة الذهبية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء
كتبت هند مختار

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شهد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء عبر الفيديو كونفرانس، إطلاق المنصة الالكترونية لمنظومة الرخصة الذهبية باللغتين العربية والإنجليزية.
 
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس، قد التقى أمس  نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي؛ وذلك في إطار متابعة عدد من ملفات العمل بالوزارة.
 
وخلال اللقاء، تناولت وزيرة التضامن الاجتماعي عددا من الملفات التي تعمل الوزارة على مباشرتها خلال المرحلة الحالية، بالتنسيق مع منظمات المجتمع المدني، وغيرها من الجهات المعنية، من بينها خدمات الإغاثة والرعاية في الأزمات والنكبات والتنمية الاجتماعية بالتعاون مع الهلال الأحمر المصري، وكذا ما يتعلق بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، وغيرها.
 
 






الرخصة الذهبية

الحكومة

مجلس الوزراء

مصطفى مدبولى



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