اليوم السابع
Ads
الإثنين، 27 نوفمبر 2023 03:56 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار المحافظات

حضور حاشد بمؤتمر دعم المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى فى الفيوم

الإثنين، 27 نوفمبر 2023 03:55 م
حضور حاشد بمؤتمر دعم المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى فى الفيوم جانب من المؤتمر
الفيوم رباب الجالي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
يشهد مؤتمر حزب مستقبل وطن بمحافظة الفيوم، لدعم المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى بالانتخابات الرئاسية المقبلة، توافد المئات من المواطنين علي السرادق المخصص للمؤتمر المقرر أن يبدأ بعد قليل.
 
واحتشد المواطنون في محيط السرادق للدخول وحضور المؤتمر، وتواجد رجال المرور في الشوارع المحيطة بمقر إقامة المؤتمر لتسيير حركة المرور نظرا لحالة الازدحام بالشوارع المحيطة بالمؤتمر.
 
وكان حزب مستقبل وطن بالفيوم نظم مؤتمرا صحفيا عقدته أمانة الإعلام بالحزب لمراسلى الصحف والقنوات الفضائية بمحافظة الفيوم أول أمس، لمناقشة التجهيزات والاستعدادات اللوجستية لمؤتمر الحزب الحاشد المقرر عقده اليوم الاثنين بمدينة الفيوم لتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسى فى الانتخابات الرئاسية القادمة  والعمل على تسهيل مهمة المراسلين والإعلاميين لنقل وقائع مؤتمر الحزب من خلال توفير الوسائل اللوجستية التى تمكنهم من تغطية الحدث بصورة جيدة أيضا تم الاستماع لبعض التوصيات والمقترحات من المراسلين والإعلاميين وتم الأخذ بها ضمن الاستعدادات والتجهيزات لخروج المؤتمر بصورة تليق بمحافظة الفيوم.
 
وذلك بحضور النائب عبد القادر الجارحى أمين عام الحزب بمحافظة الفيوم ومنى عابد أمين مساعد الحزب ، والدكتور علاء شيلابى أمين الزراعيين بالحزب ومنتصر نضر أمين الإعلام وأعضاء أمانة الإعلام بالحزب.
 
الحضور
الحضور

المؤتمر
المؤتمر

حضور حاشد بمؤتمر دعم المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى
حضور حاشد بمؤتمر دعم المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى
 






الانتخابات الرئاسية

مستقبل وطن

الفيوم

محافظة الفيوم




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة