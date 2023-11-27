تعرف على تفاصيل استعدادات وتجهيزات محافظة الدقهلية للانتخابات الرئاسية

عقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم الاثنين، اجتماعاً بالجهاز التنفيذى للمحافظة والأجهزة الأمنية، للوقوف على مدى استعداد المحافظة لاستقبال الانتخابات الرئاسية 2024 المقرر انعقادها أيام 10 و11 و12 ديسمبر المقبل.

جاء ذلك بحضور الدكتور هيثم الشيخ نائب المحافظ، واللواء أيمن الشريف السكرتير العام للمحافظة، واللواء وجدى الجروانى السكرتير المساعد، واللواء عصام الدين احمد مساعد مدير أمن الدقهلية، وأعضاء الجهاز التنفيذى للمحافظة مديرى المديريات الخدمية ورؤساء شركات المرافق ورؤساء المراكز والمدن والاحياء.

وقال " مختار ": نسعى جميعاً لأن تكون الدقهلية من أولى المحافظات فى المشاركة فى الانتخابات الرئاسية، كما عهدناها فى كافة الاستحقاقات الدستورية، فالدقهلية دائماً تضرب أروع المثل فى المشاركة فى كافة الاستحقاقات لما لدى أبنائها من وعى كامل بأهمية المشاركة.

كما قال المحافظ: أدعو أبناء وشعب الدقهلية بالمشاركة الإيجابية فى الانتخابات الرئاسية المقبلة لنظهر للعالم مدى وعى الشعب المصرى وحبه لوطنه من أجل الحفاظ على امنه واستقراره.

وأوضح " مختار " أن إجمالى عدد الناخبين بالدقهلية يبلغ 4 مليون و562 الف ناخب تقريبا و1,119 مغترب وتضم 24 لجنة عامة و947 لجنة فرعية و665 مقر انتخابى وهم كالآتى ( عدد اللجان داخل المدارس 862 لجنة - عدد اللجان داخل المعاهد الازهرية 65 لجنة - وعدد اللجان داخل مراكز الشباب والأندية الرياضية 11 لجنة - وعدد اللجان داخل الوحدات الصحية 2 لجنة - وعدد اللجان داخل مضيفة الأوقاف 2 لجنة - وعدد اللجان داخل الوحدات المحلية 1 لجنة - وعدد اللجان داخل مقر الجمعيات الزراعية 1 لجنة - وعدد لجان المغتربين 7 لجان ).

ووجه " المحافظ " بالاستعداد الكامل لاستقبال الانتخابات الرئاسية من خلال فتح غرف العمليات على مستوى المحافظة بالكامل الوحدات المحلية ومديريات الخدمات، وتوفير الأثاث المناسب للجان، وشحن عداد الكهرباء مسبقة الدفع قبل الانتخابات، وتوفير مصدر بديل للكهرباء لاستخدامه حال انقطاع التيار الكهربائى، والتأكيد على تسوية وتمهيد الطريق المؤدى إلى اللجان، وعمل مظلات أمام اللجان واستراحات للمواطنين، ونظافة الشوارع والأماكن المحيطة باللجان، وتجهيز أماكن مبيت قوات التأمين بالتنسيق مع الجهات المعنية، ومراجعة إنارة الشوارع وصيانة اللمبات بالأعمدة، ورفع الاشغالات القريبة من اللجان وحول المدارس، وحسن استقبال الناخبين وتوفير كرسى متحرك للسادة المواطنين كبار السن الغير قادرين والمعاقين وذوى الهمم، والمرور الميدانى المستمر على جميع مقار اللجان العامة والفرعية للتأكد من جاهزيتها، والتنسيق مع كافة الجهات الأمنية والشرطية لضمان حسن سير العملية الانتخابية، ونظافة المدرسة و(المعهد) وأماكن اللجان بصفة دورية، وتوفير عامل بالمدرسة و(المعهد) وحضور مدير المدرسة و(المعهد) لتوفير احتياجات اللجان طول فترة الانتخابات، وتوفير مولد كهرباء بالمدرسة و(المعهد) والتأكد من جاهزيته، وتقليم الأشجار وعمل لوحات إرشادية إلى مكان اللجان، وصيانة الكهرباء والسباكة بدورات المياه والعمل على نظافتها.

وعمل فراشة تندات انتظار للمواطنين بالتنسيق مع الوحدات المحلية، والتأكيد على جاهزية منظومة الحريق والكاميرات، وتوفير خط تليفون أرضى بكافة اللجان الفرعية الرئيسية، وتشكيل غرفة عمليات بمديرية التربية والتعليم والمنطقة الأزهرية والتواصل مع اللجان الفرعية بالمدارس والمعاهد وسرعة حل أى مشاكل فى حينها، توفير المستلزمات الطبية والأدوية الأولية، وحضور النوبتجيات بالوحدات الصحية والمستشفيات، وتوفير الأدوية بغرفة الزائرة الصحية لكل مدرسة وكذا المستلزمات الطبية، ورفع درجة الاستعداد بالمستشفيات والوحدات الصحية لاستقبال أى طوارئ، وتفعيل خطة الطوارئ استعدادا للانتخابات بالأماكن الهامة والحيوية وبالقرب من مقار اللجان، وموافاة المحافظة بأماكن تمركز سيارات الإسعاف ورقم تليفون المسؤول عنها، واخطار السادة رؤساء الوحدات المحلية بأماكن التمركز وتليفون المسؤول عنها، والمرور على محولات الكهرباء وصيانتها والعمل على صيانة الأسلاك والتوصيلات، وإلغاء قطع التيار الكهربائى أثناء سير العملية الانتخابية، وتوفير سيارات طوارئ للصيانة الفورية حال وقوع أزمة، وتشكيل غرف عمليات لمتابعة سير العملية الانتخابية وصيانة الأعطال فى حينها، والتأكيد على ضرورة عدم قطع المياه أثناء العملية الانتخابية، وتوفير سيارات كسح مياه بنسبة كبيرة حال سقوط الأمطار، ومراجعة الصرف الصحى وتطهير البلاعات بصفة دورية، وتطهير خزانات المياه بجميع اللجان.

الشركة المصرية للاتصالات، ورفع مستوى الشبكات بأماكن اللجان، والتأكد من توصيل الحرارة لجميع تليفونات اللجان، والعمل على توفير الخبز للعاملين باللجان وقوات التأمين، والتأكد من تجهيز جميع المقرات الانتخابية بمراكز الشباب، وصيانة الكهرباء والسباكة بمراكز الشباب الموجودة بها، وتوفير أماكن مناسبة استراحات للمواطنين، ونظافة المكان ودورات المياه، وتوفير مصدر بديل للتيار الكهربائى حال انقطاع التيار، وتوفير الأثاث المناسب باللجان، وتشكيل غرفة عمليات بالمديرية للتواصل مع المسؤولين باللجان لحل مشاكل فى حينها، والتأكد من جاهزية المقر الانتخابى بالجمعية الزراعية (جمعية كفر بدوى) مركز السنبلاوين بالدور الأرضى، وتوفير أماكن مناسبة للانتظار للمواطنين، وتوفير مصدر بديل للتيار الكهربائى حال انقطاع التيار، وتوفير مكان أمن للصناديق، وتوفير المستلزمات الطبية بصندوق الإسعافات الأولية، وتشكيل غرفة عمليات بمديرية الصحة، ومكافحة الكلاب الضالة وبخاصة بالقرب من المقر الانتخابية.

جاء ذلك فى إطار توجيهات الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بالاستعداد الكامل لاستقبال الانتخابات الرئاسية، من خلال التنسيق الكامل بين المحافظين ومديرين الأمن وتجهيز المقار الانتخابية وتوفير كافة الاحتياجات والخدمات الأمنية والصحية واللوجستية، وتنفيذاً لتكليفات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية برفع درجة الاستعدادات والتجهيزات الخاصة بالانتخابات الرئاسية 2024 والتى ستعقد أيام 10 و11 و12 من شهر ديسمبر القادم، مع ضرورة رفع درجة الاستعداد لدى جميع الأجهزة سواء التنفيذية أو الأمنية على كافة المستويات واستعداد جميع غرف العمليات بالمراكز والمدن والاحياء.