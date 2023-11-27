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انخفاض بالحرارة اليوم ونشاط رياح بأغلب الأنحاء والصغرى بالقاهرة 15 درجة

الإثنين، 27 نوفمبر 2023 08:00 ص
انخفاض بالحرارة اليوم ونشاط رياح بأغلب الأنحاء والصغرى بالقاهرة 15 درجة الطقس
كتب محمود راغب

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تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الإثنين، انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة ليسود طقس لطيف نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للبرودة ليلا على أغلب الأنحاء.
 
ومن المتوقع أن يشهد اليوم نشاط رياح على أغلب أنحاء الجمهورية،  واضطراب بالملاحة البحرية على البحر المتوسط وسرعة الرياح من 50: 60 كم فى الساعة وارتفاع الموج من 3: 4 متر ، واضطراب الملاحة على البحر الأحمر وسرعة الرياح من 50: 60 كم فى الساعة وارتفاع الموج من 2.5: 3 متر، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى . 
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الإثنين: القاهرة العظمى 22 درجة والصغرى 15، والإسكندرية العظمى 21 والصغرى 14، ومطروح العظمى 19 درجة والصغرى 14، وسوهاج العظمى 24 درجة والصغرى 13، وقنا العظمى 26 درجة والصغرى 13، وأسوان العظمى 27 درجة والصغرى 15.
 
 
 
 






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