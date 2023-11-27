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الرئيس السيسى ورئيسة المجر يبحثان التعاون فى الصناعة والنقل والسياحة

الإثنين، 27 نوفمبر 2023 02:40 م
الرئيس السيسى ورئيسة المجر يبحثان التعاون فى الصناعة والنقل والسياحة الرئيس عبد الفتاح السيسي و "كاتالين نوفاك" رئيسة المجر
كتب محمد الجالى

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استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، بقصر الاتحادية "كاتالين نوفاك" رئيسة المجر، حيث أقيمت مراسم الاستقبال الرسمي وتم عزف السلامين الوطنيين واستعراض حرس الشرف.
 
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمى، أن الرئيس استهل اللقاء بالترحيب برئيسة المجر في زيارتها الأولى لمصر، مشيداً بعلاقات التعاون الاستراتيجية ذات الأبعاد التاريخية والوثيقة بين البلدين فى كافة المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية، ومن جانبها ثمنت رئيسة المجر التطور المستمر فى العلاقات، داعية إلى المزيد من التعاون بين البلدين الصديقين.
 
وأضاف المتحدة الرسمي أن اللقاء تناول أولويات التعاون في المجالات الاقتصادية المختلفة، وعلى رأسها قطاعات الصناعة والنقل والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حيث تم التوافق على تكثيف الجهود الرامية لزيادة معدلات التبادل التجاري بين البلدين، وتعزيز الاستثمارات المشتركة.






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