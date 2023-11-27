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الاتحاد الأوروبى يثنى على دور مصر الرئيسى فى تحقيق اتفاق الهدنة بغزة

الإثنين، 27 نوفمبر 2023 09:34 م
الاتحاد الأوروبى يثنى على دور مصر الرئيسى فى تحقيق اتفاق الهدنة بغزة جوزيب بوريل، الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي
كتب عبد الوهاب الجندى

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أثنى جوزيب بوريل، الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، على الدور الرئيسي الذي لعبته مصر في تحقيق هذا الاتفاق.

وكتب بوريل على إكس: تبادلت الحديث مع وزير الخارجية المصري، سامح شكري، وقد أعربت عن دعمنا لتحقيق تمديد الهدنة للسماح بوصول المزيد من المساعدات الإنسانية إلى غزة والإفراج عن المزيد من الرهائن.

وأسفرت الجهود المصرية - القطرية، عن تمديد الهدنة الإنسانية في قطاع غزة إلى يومين إضافيين بين قوات الاحتلال الإسرائيلية وفصائل المقاومة الفلسطينية، بعد أن كانت مقرر انتهائها اليوم الإثنين.

 
 






الاتحاد الأوروبي

مصر

اتفاق الهدنة بغزة

غزة

دعم فلسطين



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