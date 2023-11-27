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بدء تسليم الدفعة الرابعة من المحتجزين فى غزة إلى الصليب الأحمر

الإثنين، 27 نوفمبر 2023 07:44 م
بدء تسليم الدفعة الرابعة من المحتجزين فى غزة إلى الصليب الأحمر الصليب الأحمر
كتب عبد الوهاب الجندى

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أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، إن الفصائل بدأت في تسليم الرهائن المحتجزين في قطاع غزة إلى لجنة الصليب الأحمر، ضمن الدفع الرابعة من اتفاق التبادل بموجة اتفاق الهدنة في غزة.

ومن المتوقع إطلاق سراح 11 رهينة من المحتجزين و 20 أخرين.

من جانبه قال مسؤول أمني إسرائيلي، إن إسرائيل ستحترم تمديد الهدنة في غزة إذا استوفت الفصائل الفلسطينية شرط إعادة 10 مختطفين يوميا، وفق "يديعوت أحرونوت"

وأسفرت الجهود المصرية - القطرية، عن تمديد الهدنة الإنسانية في قطاع غزة إلى يومين إضافيين بين قوات الاحتلال الإسرائيلية وفصائل المقاومة الفلسطينية، بعد أن كانت مقرر انتهائها اليوم الإثنين.

 

 







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