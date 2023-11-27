الاتحاد الأوروبى: نشكر مصر وقطر على جهودهما فى التوصل لهدنة فى غزة

كتب محمد عبد العظيم

قال جوزيب بوريل ممثل السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، إن نصف قطاع غزة دمر بالكامل، وهو أمر غير مقبول، مشددا على أنه يجب الخروج من الأزمة الحالية في القطاع.

وأضاف خلال كلمته في الاتحاد من أجل المتوسط عرضتها قناة "القاهرة الإخبارية": "نشكر مصر وقطر على جهودهما في التوصل إلى هدنة بغزة.. ونؤكد أن التوسع في بناء المستوطنات انتهاك صارخ للقانون الدولي".

وبدأت هدنة إنسانية في قطاع غزة، في السابعة صباح الجمعة، لإدخال المساعدات الإنسانية للمدنيين داخل القطاع المحاصر لأكثر من 49 يومًا، والتي اتفقت عليها الفصائل الفلسطينية وجيش الاحتلال الإسرائيلي، بعد جهود مصرية قطرية أمريكية مُكثفة.

وتُعد هذه الهدنة الأولى من نوعها منذ بدء العدوان الإسرائيلي العنيف على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي، والذي أسفر حتى الآن عن استشهاد أكثر من 15 ألف فلسطيني، بينهم وأكثر من 6 آلاف طفل، وأكثر من 4 آلاف امرأة، بالإضافة إلى أكثر من 36 ألف جريح.