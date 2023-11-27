أسباب رائحة الفم الكريهة ونصائح لعلاجها

كتبت فاطمة خليل



أسباب رائحة الفم الكريهة معظم حالات رائحة الفم الكريهة ترجع إلى سوء نظافة الفم ومشاكل الأسنان.

يعاني معظم الأشخاص من رائحة الفم الكريهة من وقت لآخر، ولكن بالنسبة للبعض قد تكون أكثر استمرارًا ويمكن أن يكون لها آثار سلبية على الحياة الاجتماعية أو المهنية للشخص، فى هذا التقرير نتعرف على أسباب رائحة الفم الكريهة وطرق علاجها، بحسب موقع southern.معظم حالات رائحة الفم الكريهة ترجع إلى سوء نظافة الفم ومشاكل الأسنان.

- عدم تنظيف الأسنان بالفرشاة والخيط يوميًا يترك بقايا من الطعام بين الأسنان وحولها، يتم تفكيك هذه القطع بواسطة البكتيريا الموجودة في الفم، ما يؤدي إلى إنتاج غازات ذات رائحة كريهة.



- أطقم الأسنان التي لا يتم تنظيفها بانتظام أو التي يتم تركيبها بشكل سئ سوف تسبب أيضًا مشاكل مماثلة.



- مشاكل الأسنان، مثل تسوس الأسنان وأمراض اللثة وخراجات الأسنان، تتسبب في ظهور رائحة الفم الكريهة.

تشمل الأشياء الأخرى التي يمكن أن تسبب أو تساهم في رائحة الفم الكريهة ما يلي:

- التدخين: بالإضافة إلى ترك رائحة كريهة للفم، فإن التدخين ومضغ التبغ يجففان الفم، مما يقلل من التنظيف الطبيعي ويزيد من البكتيريا المنتجة للرائحة.



- بعض الأطعمة: البكتيريا التي تسبب رائحة الفم الكريهة تستخدم السكريات كوقود فائق. الأطعمة السكرية والمشروبات والعلكة قد تزيد من البكتيريا المنتجة للرائحة يمكن أن تسبب الأطعمة ذات الرائحة القوية مثل الثوم والبصل والأطعمة الغنية بالتوابل رائحة الفم الكريهة أيضًا.



- جفاف الفم، والذي يمكن أن يحدث بسبب: النوم (يقل إنتاج اللعاب أثناء النوم)؛ الجفاف، والحالات الطبية المختلفة بما في ذلك السكتة الدماغية، ومرض الزهايمر والشلل الرعاش، ومتلازمة سجوجرن، والنكاف العلاج الإشعاعي لسرطان الرأس والرقبة. بعض الأدوية؛ وتعاطي المخدرات.



حالات طبية معينة: تشمل الأسباب الطبية لرائحة الفم الكريهة مرض السكري، وحرقة المعدة، والتهاب الجيوب الأنفية، والتهاب اللوزتين.



اتباع ريجيم: اتباع نظام غذائي قاسي أو الصيام يمكن أن يؤدي إلى رائحة كريهة في التنفس. ويرجع ذلك إلى المواد الكيميائية التي تسمى الكيتونات التي تنتج عن تحلل الدهون في الجسم



علاج رائحة الفم الكريهة ترجع معظم رائحة الفم الكريهة إلى مشاكل في الفم، وسوف تتحسن مع تحسين إجراءات صحة الفم

تشمل الخطوات الأولى تنظيف الأسنان بالفرشاة والخيط بشكل منتظم واستخدام غسول الفم المضاد للبكتيريا ومعجون الأسنان لقتل البكتيريا.



قد يوصي طبيب الأسنان أيضًا بملء التجاويف واستبدال تركيبات الأسنان الخاطئة، وكلاهما يوفر موطنًا للبكتيريا المنتجة للرائحة.



إذا كنت تعاني من مرض اللثة، فإن التنظيف المتخصص بواسطة أخصائي أمراض اللثة أو أخصائي صحة الأسنان هو القادر على الوصول إلى هذه الجيوب لإزالة البلاك.



يختلف علاج رائحة الفم الكريهة التي لا تنتج عن سوء نظافة الفم أو مشاكل الأسنان اعتمادًا على الحالة الطبية الأساسية. سيحدد طبيبك العام العلاج المناسب للسبب المحدد لرائحة الفم الكريهة والذي لا يتعلق بمشاكل داخل الفم.

نصائح لتحسين رائحة الفم الكريهة تشمل الأشياء التي يمكنك القيام بها لعلاج رائحة الفم الكريهة عن طريق الحفاظ على صحة الفم والأسنان ما يلي:

- قم بتنظيف أسنانك مرتين على الأقل يوميًا أو بعد الوجبات لمدة دقيقتين على الأقل باستخدام فرشاة أسنان ذات شعيرات ناعمة واستخدام معجون أسنان يحتوي على الفلورايد.

- استخدم الخيط أو الفرشاة بين الأسنان مرة واحدة على الأقل يوميًا للتنظيف بين أسنانك

- استخدم مكشطة اللسان مرة واحدة يوميًا لتنظيف لسانك

- قم بزيارة طبيب الأسنان بانتظام، مرة واحدة على الأقل في السنة

- قم بتغيير فرشاة أسنانك كل 3-4 أشهر

- المحافظة على نظافة أطقم الأسنان وإزالتها ليلاً قبل النوم

- استخدم غسول الفم أو معجون الأسنان المضاد للبكتيريا.

- شرب الكثير من الماء لتجنب الجفاف وانخفاض تدفق اللعاب

- الإقلاع عن التدخين وعدم استخدام منتجات التبغ الممضوغة

- تجنب المشروبات والأطعمة السكرية وغيرها من الأطعمة التي تسبب رائحة الفم الكريهة