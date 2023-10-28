ما أفضل وقت لتنظيف الأسنان؟ روتينك الصباحي قد يكون ضارًا

كتبت ميرفت رشاد

نجح أطباء الأسنان فى إنهاء الجدل حول أفضل وقت لتنظيف أسنانك بعد الاستيقاظ، مؤكدين أن تنظيف الأسنان بالفرشاة بعد تناول القهوة والطعام هو أفضل طريقة، وإليك الأسباب وفقا لما نشرته صحيفة " ذا صن" البريطانية.

يعتبر تنظيف أسنانك بعد الإفطار مفيدًا لصحة الفم لأنه يساعد على حماية أسنانك من الضرر المحتمل الناجم عن الأطعمة والمشروبات الحمضية، إن حماية أسنانك من الأطعمة الحمضية مثل عصير البرتقال أو القهوة، المفتاح لوقف تلف المينا.

الأمر نفسه ينطبق على تنظيف الأسنان بالفرشاة بعد وقت قصير جدًا من تناول وجبتك الصباحية ، حيث يمكن أن يؤدي ذلك إلى مزيد من الضرر للأسنان بسبب حالة المينا الضعيفة، ويوصي الأطباء بالانتظار لمدة 30 دقيقة على الأقل بعد تناول الوجبة لتنظيف الأسنان.

وقال طبيب الأسنان البريطانى، جاي جوشي، إن تنظيف أسنانك بعد الإفطار يعتبر مفيداً لصحة الفم لأنه يساعد على حماية أسنانك من الأضرار المحتملة الناجمة عن الأطعمة والمشروبات الحمضية، موضحا أن الانتظار لمدة 30 دقيقة بعد تناول الطعام يسمح للعابك بالمساعدة في تحييد الأحماض وإعادة تمعدن أسنانك، مما يقلل من خطر التلف.

الأخطاء التي ترتكبها عند تنظيف أسنانك وأضاف أن تنظيف الأسنان بالفرشاة بعد الوجبة يمكن أن يقلل أيضًا من الحساسية، التي "تتفاقم" بسبب تنظيف الأسنان بالفرشاة قبل الوجبات، مشيرا إلى أن تنظيف الأسنان بالفرشاة بعد تناول الوجبة يخلص فمك من جزيئات الطعام التي تسمح للبكتيريا بالتفاقم. إن عدم تنظيف الأسنان بالفرشاة بعد تناول الطعام يمكن أن يترك جزيئات الطعام في الفم أو بين الأسنان مما يعزز البكتيريا، وفي نهاية المطاف، البلاك، الذي يمكن أن يسبب تسوس الأسنان وأمراض اللثة. وتابع طبيب الأسنان، قائلا: "يمكن أن تؤدي البلاك أيضًا إلى تهيج لثتك وتؤدي إلى التهاب اللثة، إذا لم تتم إزالتها بشكل صحيح من خلال تنظيف الأسنان بالفرشاة والخيط، يمكن أن يتطور إلى أشكال أكثر خطورة من أمراض اللثة."

وشدد على ضرورة غسل فرشاة الأسنان جيدا حتى لا تسمح للبكتيريا والعفن بالتفاقم في شعيرات الفرشاة.

قال جوشي: "في النهاية، الجانب الأكثر أهمية هو الحفاظ على روتين ثابت وشامل لنظافة الفم، بما في ذلك تنظيف الأسنان بالفرشاة والخيط وفحوصات الأسنان المنتظمة، ويجب أن يعتمد اختيار تنظيف الأسنان بالفرشاة قبل أو بعد الإفطار على احتياجاتك الفردية المتعلقة بصحة الفم والعادات الغذائية والتفضيلات الشخصية."