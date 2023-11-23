ثورة فى علاج مرض السكر.. طرح أنسولين جديد للحقن كل أسبوع

كتبت أمل علام

قال الدكتور مدحت العربى أستاذ التغذية العلاجية وأخصائى الغدد الصماء والسكرى بجامعة أسيوط ونائب رئيس جامعة صعيد مصر للتغذية العلاجية، إنه من المهم الربط بين مرض السكرى من النوع الثانى ومرض السمنة.

وأوضح، إن 90% من مرض السكر هم مرضى سكر النوع الثانى.

وأضاف خلال مؤتمر الجمعية المصرية للتغذية الصحية والعلاجية المنعقد حاليا بالقاهرة برئاسة الدكتورة صفاء توفيق استشاري التغذية العلاجية بالمعهد القومى للتغذية، إن النوع الثانى سببه هو الوزن الزائد و85% من مرضى سكر النوع الثانى يعانون وإذا استطعت خفض الوزن فى مرضى سكر النوع الثانى فهذا معناه أننى عالجت مرض السكر.

وأوضح، إن هناك ما يسمى شفاء مؤقت من السكر ومرضى سكر النوع الثانى إذا خفضوا أوزانهم بنسبة 15%، فإن المرض سيتم السيطرة عليه، وقد لا يحتاجون إلى تناول العلاج.

وأشار إلى أن هناك أنسولين قاعدى جديد سيتم طرحه قريبا يؤخذ اسبوعيا بدلا من يوميا، والذى يؤخذ عادة ليلا وهو عبارة عن حقنة تؤخذ يوميا ويتعرض المريض للشكشة المستمرة، وسيتم طرح الأنسولين الجديد الذى يؤخذ مرة واحدة أسبوعيا فى منتصف العام المقبل، وبدلا ما يأخذ المريض الأنسولين القاعدى يوميا ويتعرض للشكشكة 7 مرات فى الأسبوع فإن الأنسولين القاعدى يؤخذ مرة واحدة فى الأسبوع.

وأضاف، إن هناك نوع آخر من الأنسولين يمكن أن يأخذه المريض قبل الأكل مباشرة لأنه سريع المفعول ولا يسبب انخفاض فى السكر، موضحا إن الانسولين العادى هو الأنسولين الذى يؤخذ قبل تناول العام بنصف ساعة، أما الانسولين الجديد فهو يؤخذ قبل تناول الطعام مباشرة لأنه سريع المفعول، ولا يسبب انخفاض فى مستوى السكر فى الدم .

وأضاف، ان الجديد فى علاج السمنة، إنه سيتم طرح دواء جديد يمكن أن يلغى عمليات تكميم المعدة، لأنه دواء قوى جدا ويحقق نتائج كبيرة فى خفض الوزن وعلاج السمنة، وآثاره الجانبية قليلة، ويمكن التحكم في السكر، ومن المتوقع طرحه فى الربع الأول من العام المقبل فى مصر.

وأكد، إن مرض السمنة هو البوابة التى يدخل من خلالها جميع الأمراض مثل أمراض القلب والأوعية الدموية، والضغط والنوم والمفاصل حتى الخصوبة والإنجاب، ويرتبط مرض السمنة بتغيير نمط الحياة مثل ممارسة الرياضة والأكل الصحى.

وأوضح، إن الأدوية الجديدة التى ستطرح قريبا لعلاج السمنة لا تسبب المضاعفات الأخرى التى تسببها الأدوية القديمة، حيث لا تسبب ضربات سريعة فى القلب، ولا ارتفاع فى ضغط الدم.



دكتور مدحت العربى