5 طرق لحماية أسنانك من التسوس.. أبرزها غسول الفم

كتبت إيناس البنا

تسوس الأسنان يمكن أن يسبب حساسية وألمًا في الأسنان واللثة، إذا تركت دون علاج، فيمكن أن تؤدي إلى الالتهابات وأمراض اللثة، ويمكن علاج التسوس الذي يتم اكتشافه مبكرًا، لكن الوقاية هي أفضل وسيلة لتجنب تسوس الأسنان.

يمكن في كثير من الأحيان الوقاية من مشاكل الأسنان الشائعة، حيث يتطلب ذلك تنظيف الأسنان بالفرشاة مرتين يوميًا، واستخدام خيط الأسنان يوميًا، واتباع نظام غذائي صحي، وإجراء فحوصات منتظمة للأسنان للحفاظ على صحة الفم الجيدة وتجنب مشكلات مثل: تسوس الأسنان والتهابات اللثة أو الأسنان أو الجذر

وفقًا لموقع "verywellhealth" نعرض فيما يلى أبزر طرق الوقاية من تسوس الأسنان لتجنب المضاعفات.

1 نظف أسنانك

لمكافحة التسوس، من الضروري أن تقوم بتنظيف أسنانك بشكل صحيح مرتين على الأقل يوميًا باستخدام معجون أسنان يحتوي على الفلورايد، ويمكنك استخدام فرشاة أسنان عادية أو فرشاة أسنان كهربائية، تأكد من تنظيف جميع جوانب أسنانك: الأمامية والخلفية والعلوية، حيث يؤدي تنظيف أسنانك بالفرشاة إلى إزالة طبقة البلاك، ولكنه سيتشكل مرة أخرى في غضون ساعات قليلة، لذلك عليك تنظيف أسنانك بالفرشاة مرتين على الأقل يوميًا.

2 نظف بين أسنانك يوميًا باستخدام الخيط

تعلق البقايا بين أسنانك عند تناول الطعام، وإذا لم تتم إزالتها بشكل صحيحي، فإنه يمكن أن يؤدي إلى التسوس، لذا فإن استخدام خيط الأسنان كل يوم هو أفضل طريقة لإزالة بقايا الطعام من بين الأسنان.

3 تناول طعام صحي

تلعب التغذية السليمة دورًا مهمًا في صحة الأسنان الجيدة، حيث يعد تناول الوجبات الخفيفة المغذية والحد من كمية المشروبات السكرية سيساعد على منع تكون البلاك على أسنانك، لذا أشرب الماء بدلا من ذلك.

لا تعتد على تناول الوجبات الخفيفة السكرية بشكل متكرر، بما في ذلك الحلوى الصلبة والوجبات الخفيفة الأخرى التي تحتوي على السكر.

4 قم بزيارة طبيب أسنانك

لا يمكن اكتشاف العديد من التجاويف في الأسنان إلا عن طريق طبيب الأسنان أو الأشعة السينية ، تعد زيارة طبيب أسنانك لإجراء فحوصات وتنظيفات منتظمة عاملاً رئيسياً في منع تسوس الأسنان والحفاظ على نظافة الفم الجيدة.

5 استخدم غسول الفم

هناك العديد من غسولات الفم المضادة للميكروبات والتي ثبت سريريًا أنها تقلل من البلاك، استخدام المضمضة بأحد غسولات الفم هذه بعد تنظيف الأسنان بالفرشاة أو تناول الطعام يمكن أن تساعد في الوقاية من التسوس.