نجاح استئصال ورم بقاع الجمجمة وآخر بالعصب السمعى لأول مرة بمستشفى كفر الشيخ العام

كفر الشيخ- محمد سليمان

تمكن فريق طبي من استئصال حالة ورم بقاع الجمجمة لأول مرة ب المستشفى العام بكفر الشيخ ، وجرى نجاح الجراحة استئصال كامل للورم وتعافي المريضة.

أكد الدكتور ياسين رمضان، مدير مستشفى كفر الشيخ العام، أنه فريق طبي بمستشفى كفر الشيخ العام، تمكن من استئصال كامل للورم وتعافت المريضة. نجوى غازي، مشيراً إلى أن جراحات قاع الجمجمة من أصعب وأعقد الجراحات، والتي تحتاج إلى توافر إمكانيات عالية بجانب المهارة الفائقة للجراح.

وأضاف رمضان، أنه يوجه الشكر للطاقم الطبي بقسم جراح المخ والأعصاب برئاسة الدكتور إسلام عبدالمحسن عمر، استشارى جراحات ومناظير المخ والأعصاب، وطاقم التخدير، تحت إشراف رئيس قسم التخدير، الدكتور ماجد الحايس، والدكتور بدير رمضان، والدكتور محمد فوزي، وطاقم التمريض، أشرف ذكي، ومحمد علي.

وأكد رمضان، أنه سبق استئصال ورم ضخم بالعصب السمعي ممتد إلى جذع المخ مما أدى الى فقد كامل بحاسة السمع، وتمت العملية بنجاح بفضل الله عز وجل، ثم بفضل فريق جراحات قاع المخ، استشاري جراحة ومناظير الأنف والأذن واستشاريين جراحة المخ والأعصاب، برئاسة الدكتور محمد عوف، استشاري ورئيس قسم الأنف والأذن بمستشفى كفر الشيخ العام، والدكتور أحمد حسام جودة، أستاذ واستشاري جراحة المخ والأعصاب بالقصر العينى، والدكتور أحمد عفيفى، استشاري جراحة ومناظير الأنف والأذن والحنجرة، والدكتور صلاح الزينى، استشارى جراحة ومناظير الأنف والأذن والحنجرة، والدكتور إسلام عبد الله د.إسلام عبدالله، استشاري جراحة ومناظير الأنف والأذن والحنجرة والدكتور أحمد الكومى، طبيب التخدير.