وكيل "صحة كفر الشيخ" تتفقد عدد من المنشآت الطبية

كفر الشيخ- محمد سليمان

تفقدت الدكتورة إلهام محمد، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، مستشفى الرمد الجديدة، ومستشفى الرمد القديمة، ومعهد الكبد، والمستشفى العام بكفر الشيخ، رافقها خلال الجولة الدكتور طارق الشربيني، وكيل المديرية، والدكتور حسن يوسف، عضو المكتب الفني، والدكتورة سماح جاد، مدير عام الطب العلاجي.

وقالت الدكتورة إلهام محمد، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، إنها تابعت سير العمل في مستشفيات مدينة كفر الشيخ، للوقوف على التحديات التي تواجه الفريق الطبي، وتذليلها للفريق للارتقاء بالخدمة الطبية المقدمة للمرضى، كما أجرت تقييم ميداني شامل للمنشآت التي تزورها متناولا جميع النواحي، فتم تقييم حالة المبنى وتجهيزاته، وتوافر القوى البشرية اللازمة، وكذلك توافر التجهيزات والأدوية والمستلزمات الطبية.

وأضافت وكيل وزارة الصحة، أنها استمعت للأطقم الطبية خلال تفقدها للمستشفيات، وناقشت التحديات التي تواجههم، إيجاد لأنسب الحلول لتلك المشاكل والتحديات، موجه ببذل المزيد لتقديم الخدمات الطبية للمواطنين.



تفقد وكيل الوزارة لمركز الكبد



جانب من جولة وكيل صحة كفر الشيخ بالمستشفيات