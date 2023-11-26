نتنياهو بشارب هتلر.. حقيقة الحساب الساخر المنسوب لرئيس الوزراء الإسرائيلى؟

كتب آسر أحمد

يواصل الملياردير التقني "إيلون ماسك" مالك منصة التواصل الاجتماعي X، التغاضي عن حملات السخرية التي يدشنها المغردون من جميع أنحاء العالم، ضد الاعتداءات الصهيونية على المدنيين العزل في قطاع غزة، بعد أن تم الضغط على ماسك مؤخراً من الشركات الضخمة التابعة للوبي الصهيوني بسحب الإعلانات، قرر رجل الأعمال مواصلة السماح للمغردون بنقل الحقيقة ولو بشكل ساخر لإيصالها لكل بقاع العالم وفضح الكيان الصهيوني.

No https://t.co/yLc4K2YYy5 — Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו parody (@netanyahupress) November 25, 2023

ودشن عدد من المغردين حساب باسم "نتنياهو" رئي الوزراء الإسرائيلي على المنصة منذ عدة أسابيع، ليكون حساب رسمي ولكن ساخرا، يتحكم فيه أحد المغردين وينشر من حين لآخر فيديوهات داعمة للقضية الفلسطينية، والتي كان آخرها قام بنشر فيديو لمظاهرات داخل تل أبيب تندد ضد الحكومة وممارساتها، ومكتوب أداناه "آلاف الإسرائيليين يتظاهرون في تل أبيب مطالبين الحكومة بالإفراج عن جميع الأسرى من غزة" ليكتب عليه الحساب بشكل ساخر "لا".



نتياهو بشارب هتلر

وعلى نفس السياق، اختار المتحكمون في الحساب الساخر، صورة لرئيس الوزراء الاسرائيلي مع اضافة "شارب" لها كالذي كان يميز الألماني ادولف هتلر، ليقوم بتشبيه الثنائي ببعضهما البعض بعد المجازر التى ارتكبها نتياهو في حق الشعب الفلسطيني.

وعلى سياق آخر، قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الاسرائيلى في مؤتمر صحفى نقلته القاهرة الإخبارية: إنه سيتم نقل العائدين إلى المستشفيات، ولن ننسى المخطوفين والمخطوفات الموجودين منذ أكثر من 50 يوما لدى حماس، والمهمة لن تكتمل إلا بعد عودتهم بالكامل والجيش مستعد لاستئناف الحرب.

ودخلت الهدنة الإنسانية في قطاع غزة، في اليوم الثالث، برعاية مصرية قطرية أمريكية، بعد عدوان إسرائيلي تواصل منذ السابع من شهر أكتوبر الماضي على القطاع، أسفر عن استشهاد أكثر من 15 ألف مواطن، بينهم 6150 طفلا، وأكثر من 4 آلاف امرأة، بالإضافة إلى أكثر من 36 ألف جريح.

وتستمر الهدنة لمدة أربعة أيام قابلة للتمديد، يتخللها الإفراج عن عدد من المعتقلات، والمعتقلين الأطفال من سجون الاحتلال الإسرائيلي، وإدخال مساعدات إغاثية وكميات من الوقود.