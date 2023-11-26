جيش الاحتلال: المهمة تكتمل بعودة كل المحتجزين ومستعدون لاستئناف الحرب

رامى محيى الدين

قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الاسرائيلى في مؤتمر صحفى نقلته القاهرة الإخبارية: إنه سيتم نقل العائدين إلى المستشفيات، ولن ننسى المخطوفين والمخطوفات الموجودين منذ أكثر من 50 يوما لدى حماس، والمهمة لن تكتمل إلا بعد عودتهم بالكامل والجيش مستعد لاستئناف الحرب.

ودخلت الهدنة الإنسانية في قطاع غزة، في اليوم الثالث، برعاية مصرية قطرية أمريكية، بعد عدوان إسرائيلي تواصل منذ السابع من شهر أكتوبر الماضي على القطاع، أسفر عن استشهاد أكثر من 15 ألف مواطن، بينهم 6150 طفلا، وأكثر من 4 آلاف امرأة، بالإضافة إلى أكثر من 36 ألف جريح.

وتستمر الهدنة لمدة أربعة أيام قابلة للتمديد، يتخللها الإفراج عن عدد من المعتقلات، والمعتقلين الأطفال من سجون الاحتلال الإسرائيلي، وإدخال مساعدات إغاثية وكميات من الوقود.