اليوم السابع
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رحيل الفنان طارق عبد العزيز بعد تعرضه لأزمة قلبية.. إنفوجراف

الأحد، 26 نوفمبر 2023 06:10 م
رحيل الفنان طارق عبد العزيز بعد تعرضه لأزمة قلبية.. إنفوجراف رحيل الفنان طارق عبد العزيز بعد تعرضه لأزمة قلبية

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تعرض الفنان طارق عبد العزيز لوعكة صحية أثناء العمل، حيث أصيب بتشنجات ليتم نقله إلى أحد المستشفيات في الشيخ زايد، وتوفى على أثر الأزمة الحادة التي ألمت به.

وفى هذا الإنفوجراف نرصد أبرز المعلومات عن الفنان الراحل.

رحل الفنان الكبير بعد تعرضه لأزمة قلبية أثناء العمل.

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من مواليد محافظة سوهاج عام 1968.

 

تخرج فى كلية الحقوق عام 1991.

 

بدايته الفنية كانت فى عام 1986 فى المسرح الجامعى.

 

كان عضوا فى فرقة الحركة المسرحية بصحبة زميليه بكلية الحقوق خالد الصاوى وخالد صالح.

 

بدأ مسيرته الفنية برفقه صديقه محمد هنيدى بفيلم صعيدى فى الجامعة الأمريكية ومن بعدها فيلم ثقافى.

 

خاض أول بطولاته فى فيلم "أصحاب ولا بيزنس" برفقة هانى سلام ومصطفى قمر.

 

ترك إرثا فنيًا متنوعا ما بين مسلسلات ومسرحيات وأفلام.

 







طارق عبد العزيز

الفنان طارق عبد العزيز

وفاة الفنان طارق عبد العزيز

ازمة قلبيه



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