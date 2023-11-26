ارتفاع أمواج البحر لـ5 أمتار ونشاط لحركة الرياح فى الإسكندرية.. فيديو وصور

الإسكندرية - أحمد الزغبى

تشهد محافظة الإسكندرية اليوم الإحد، حالة من عدم الاستقرار في الاحول الجوية ، مع حركة نشاط للرياح وارتفاع أمواج البحر.

وتتوقع هيئة الارصاد الجوية ، أن يشهد اليوم نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على أغلب أنحاء الجمهورية واضطراب بالملاحة البحرية على البحر المتوسط وسرعة الرياح من 65: 80 كم فى الساعة وارتفاع الموج من 3: 5 متر، وأمطار خفيفة إلى متوسطة مساء على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى.

ومن جانبها أعلنت شركة الصرف الصحى بالاسكندرية ، رفع حالة الطوارئ ، طبقا لتوقعات هيئة الارصاد الجوية باحتمال سقوط أمطار خفيفة الي متوسطة علي معظم الأحياء بمحافظة الإسكندرية اليوم الأحد، وتم رفع درجة الاستعداد ،ونتشر السيارات والبدالات في الأماكن المخططة لها، مع استمرار أعمال التطهير للشنايش والمطابق ويتم تخفيض مناسيب بيارات محطات الرفع ، وتوقف الإجازات وبدل الراحات، وتواجد رؤساء القطاعات ومديرو العموم علي مدار الساعة

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الأحد : القاهرة العظمى 25 درجة والصغرى 17، والإسكندرية العظمى 24 والصغرى 17، ومطروح العظمى 23 درجة والصغرى 14، وسوهاج العظمى 26 درجة والصغرى 13، وقنا العظمى 29 درجة والصغرى 14، وأسوان العظمى 32 درجة والصغرى .