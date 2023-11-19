صحة سوهاج ترفع درجة الاستعداد القصوى بكل المستشفيات لسوء الأحول الجوية

سوهاج محمود مقبول

أعلنت مديرية الصحة والسكان بسوهاج، رفع درجة الاستعداد القصوى بمديرية الشئون الصحية بسوهاج، وجميع المستشفيات العامة والمركزية والنوعية والمراكز الصحية بنطاق المحافظة، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة التقلبات الجوية وحالات الطوارئ التى تنتج عن التقلبات صرح بذلك الدكتور أحمد أبوهاشم وكيل وزارة الصحة بسوهاج.

وأضاف وكيل الوزارة أن رفع حالة الطوارئ جاءت بناء على توجيهات معالى الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان واللواء طارق الفقى محافظ سوهاج ووجه بمتابعة غرفة الطوارئ والعمليات بالمديرية لجميع المستشفيات على مدار الساعة والتنسيق مع هيئة الإسعاف المصرية وخاصة التمركزات على الطرق السريعة والصحراوية، وذلك تحسبًا لسوء الأحوال الجوية، وتقلبات الطقس، وتوقع سقوط أمطار.

كما أكد وكيل وزارة الصحة، توافر جميع أدوية الطوارئ والأمصال وخاصة أمصال اللدغات (عقرب، تعبان)، والمستلزمات الطبية اللازمة بالمستشفيات.