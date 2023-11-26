إحالة أوراق عامل للمفتي بعد قتل شخص وإصابة آخر في الدقهلية لشراء المخدرات

الدقهلية شريف الديب

قررت محكمة جنايات المنصورة الدائرة الثامنة، إحالة أوراق عامل لفضيلة مفتي الجمهورية، لإبداء الرأي الشرعي في قرار إعدامه وحددت جلسة اليوم الثاني، من دور الانعقاد في شهر ديسمبر المقبل للنطق بالحكم على باقي المتهمين، وذلك لاتهامهم بقتل شخص وإصابة آخر بعد استدراجهم الى إحدى الأراضي الزراعية، وإيهامهم ببيع مواد مخدرة والتحصل منهم على مبلغ 10 آلاف جنيه بالإكراه، إلا أنهم قتلوا الأول واصابوا صديقه بمركز السنبلاوين محافظة الدقهلية.

صدر القرار برئاسة المستشار ياسر بدوي سنجاب، رئيس الدائرة، والمستشار محمد حسن عاشور والمستشار محمد صلاح البرعي والمستشار مصطفى محمود محمد وسكرتارية محمد عبدالهادي وطارق عبداللطيف في القضية رقم 1447 لسنة 2023 جنايات مركز السنبلاوين والمقيدة برقم 652 لسنة 2023 كلي جنوب المنصورة.

كان المستشار أكرم سرحان، رئيس النيابة الكلية والقائم بعمل المحامي العام لنيابة حنوب المنصورة الكلية، بمحافظة الدقهلية، قد أحال كل من: "محمد .إ.أ" وشهرته "ميخا"، -27 عامًا، و"عبده.ر.ع"، 22 عامًا، "محمد.س.ع"، 23 عامًا،الى محكمة الجنايات لأنهم في 16/1/2023 بدائرة مركز السنبلاوين-محافظة الدقهلية، قتلوا المجني عليه"احمد فاروق عطية" عمدًا مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله واعدوا لذلك الغرض "بندقية آليه"، وما أن ظفروا به حتي أطلق المتهم الثاني صوبه عيار ناري من ذلك السلاح استقر بساقه اليمنى حال تواجد باقي المتهم على مسرح الجريمة للشد من أزره فحدثت إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته قاصدين من ذلك إزهاق روحه علي النحو المبين بالتحقيقات.

كما تضمن أمر الإحالة ان المتهمين شرعوا في قتل المجني عليه "حامد حبيب حامد"-عمدا مع سبق الإصرار بان بيتوا النيه وعقدوا العزم على قتله واعدوا لذلك الغرض سلاح ناري "بندقية آليه" وما أن ظفروا حتي أطلق المتهم الثاني عيار ناري من ذلك السلاح لم يصبه حال تواجد باقي المتهمين على مسرح الجريمة للشد من ازره قاصدين ازعاق روحه الا انه قد اوقف اثر جريمتهم بسبب لادخل لإرغدتهم فيه وهو لذوه بالفرار علي النحو المبين بالتحقيقات.