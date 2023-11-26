جنايات المنصورة تقضي بالمؤبد لعاطل قتل شابا بعد مشادة كلامية بينهما

الدقهلية- شريف الديب

قضت محكمة جنايات المنصورة "الدائرة الثامنة"، بالسجن المؤبد لعاطل، وذلك بعد قيامة بقتل شاب بمنطقة الدراسات بمدينة المنصورة محافظة الدقهلية بعد مشادة كلامية بينهم لقيام المجني عليه بالسند على موتوسيكل خاص بالمتهم.

صدر الحكم برئاسة المستشار ياسر بدوي سنجاب، رئيس الدائرة، والمستشار محمد حسن عاشور، والمستشار محمد صلاح البرعي، والمستشار مصطفى محمود محمد، وسكرتارية محمد عبدالهادي، وطارق عبداللطيف، في القضية رقم 3964 لسنة 2023 جنايات قسم ثان المنصورة والمقيدة برقم 486 لسنة 2023 كلي جنوب المنصورة.

كان المستشار أكرم سرحان، رئيس النيابة الكلية القائم بعمل المحامي العام لنيابة جنوب المنصورة الكلية في ذلك الوقت، قد أحال المتهم "السيد.م.م.ع"، وشهرته "فرخة" الىمحكمة الجنايات المختصة لأنه في يوم 7/4/2023 بدائرة قسم ثان المنصورة- محافظة الدقهلية، قتل المجني عليه "محمد محمد نجيب" عمدًا مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم على قتله وأعد لذلك الغرض "مطواه" وما أن ظفر به حتى سدد له طعنة واحدة بذلك السلاح أستقرت بالصدر فخارت قواه وسقط أرضًا وفاضت روحه الى بارءها محدثًا اصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته قاصدًا من ذلك إزهاق روحه وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

كما تضمن أمر الإحالة اتهامه بحيازة سلاح أبيض"مطواه" بغير ترخيص .