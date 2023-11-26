أمطار ليلية خفيفة على مطروح تساعد على تنقية الأجواء.. صور

مطروح – حسن مشالي

هطلت الأمطار الخفيفة، بشكل متقطع على مطروح، خلال فترة المساء، مصحوبة بتيارات الهواء الخفيفة والباردة، كما شهدت بعض مناطق المحافظة سقوط للأمطار المتوسطة، وأصبح الطقس صحواً وأكثر نقاءً، خاصة بعد أن شهدت المحافظة أمس السبت، نشاط للرياح المحملة بالأتربة، والسُحُب الترابية في غلاف مناطق السواحل الشمالية الغربية.

وكانت محافظة مطروح والساحل الشمالي، قد شهدت أمس السبت، تقلبات جوية وطقس سيئ على مختلف المناطق، مع انتشار السُحُب الترابية، التي تؤثر على الرؤية الأفقية بشكل كبير، خاصة على الطرق السريعة والأماكن المفتوحة، مع تراجع حركة السيارات والمواطنين في الشوارع، وحجب السحب الترابية الكثيفة الشمس، مما تسبب في حالة ضبابية لانتشار السُحُب الترابية المعلقة، التي أثرت على مستوى الرؤية الأفقية، كما أثرت على حركة السيارات والمواطنين بالشوارع، التى خلت من المارة إلا من أصحاب الحاجات الضرورية، مما دفع المواطنين للانسحاب من الشوارع، والاحتماء داخل المنازل والأماكن المغلقة، خاصة أصحاب الأمراض الصدرية والتهابات الجيوب الأنفية.

على جانب آخر، كان اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، قد وجه برفع درجة استعداد جميع الجهات المعنية بالمحافظة، لمراجعة الاستعدادات لموسم الأمطار والسيول المتوقعة، خلال الفترة المقبلة، خاصة مع ورود أية نشرات أو توقعات هيئة الأرصاد الجوية عن توقع عدم الاستقرار في الأحوال الجوية.

وشدد محافظ مطروح على ضرورة الاستعداد التام والجاهزية لمواجهة السيول وأي طارئ، خاصة مع المتغيرات المناخية التى يشهدها العالم، وضرورة قيام كل الجهات المعنية بدورها ومسئولياتها، مع التخطيط الجيد والتنفيذ الفعلى للمهام والمتابعة المستمرة، ومراجعة مخرات السيول وشنايش صرف الأمطار، ووضع سيناريو لكيفية المواجهة والتعامل مع أي حدث طارئ، وتحديد البيانات وأرقام تليفونات الجهات المعنية واعلانها للرد على أية شكاوى أو استغاثة عاجلة.

كما وجه محافظ مطروح، بمراجعة وتدقيق كافة البيانات الخاصة بمعدات وأجهزة مواجهة السيول، ومخرات السيول ومواقعها، وتحديد اتجاه كل مخر ومسار المياه ونقاط تجمعاتها، سواء داخل المدن أو خارجها وعلى الطريق الدولى الساحلى، ومراجعة جاهزية أعمدة الكهرباء والأسلاك والعزل والحفاظ على الأرواح والممتلكات مع تسيير حركة المواطنين والسيارات، بالإضافة إلى مراجعة تصريف شنايش المطر بالشوارع وتطهيرها، وحصر جميع نقاط تجمع مياه الأمطار خاصة الأكثر عرضة للتضرر، وتحديد أماكنها لصرف تجمعات مياه الأمطار، وتحديد مناطق تجمع المياه بالقرب من محولات الكهرباء واتخاذ الإجراءات العاجلة.



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