اليوم السابع
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الأحد، 26 نوفمبر 2023 09:39 م
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أمطار متوسطة مع انخفاض فى درجات الحرارة بالإسكندرية

الأحد، 26 نوفمبر 2023 09:35 م
أمطار متوسطة مع انخفاض فى درجات الحرارة بالإسكندرية أمطار بمناطق متفرقة بالإسكندرية
الإسكندرية - أحمد الزغبي

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شهدت محافظة الإسكندرية، مساء اليوم الأحد سقوط أمطار متوسطة على مناطق متفرقة بوسط المدينة، مع نشاط حركة الرياح، وانخفاض فى درجات الحرارة، طبقا لتوقعات هيئة الارصاد الجوية .

وأعلنت شركة الصرف الصحي بمحافظة الإسكندرية برئاسة اللواء محمود نافع رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي، رفع حالة الطوارئ بالشركة استعدادا لهطول طبقا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية، بسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة الشدة 

وأضافت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، أنه سوف تشهد المحافظة نشاطا للرياح تصل سرعتها من 50-60 كم/ س، مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية، وارتفاع الأمواج على البحر المتوسط يتراوح من  3 - 4 أمتار 

وأكدت شركة الصرف الصحي، أنه تم التنسيق الكامل مع غرفة عمليات الشركة القابضة وغرفة عمليات المحافظة والأحياء وجميع الأجهزة التنفيذية من أجل ألا يضار أي مواطن سكندري.

امطار متوسطه علي وسط الإسكندرية
امطار متوسطه علي وسط الإسكندرية

 

امطار بمناطق متفرقة بالإسكندرية
امطار بمناطق متفرقة بالإسكندرية

 

امطار علي مناطق متفرقة بالإسكندرية
امطار علي مناطق متفرقة بالإسكندرية

 

امطار متوسطة علي وسط الإسكندرية
امطار متوسطة علي وسط الإسكندرية

 

سقوط أمطار مسائية علي الإسكندرية
سقوط أمطار مسائية علي الإسكندرية






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