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أسيرة فلسطينية محررة: نتعرض للضرب والعنف ورش الغاز من السجان الإسرائيلى

الأحد، 26 نوفمبر 2023 03:08 م
أسيرة فلسطينية محررة: نتعرض للضرب والعنف ورش الغاز من السجان الإسرائيلى الأسيرة الفلسطينية المحررة أسيل الطيطي
كتب أحمد جمعة

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كشفت الأسيرة الفلسطينية المحررة من السجون الإسرائيلية أسيل الطيطي، التجاوزات التى يقوم بها جنود جيش الاحتلال ضد الأسيرات الفلسطينيات القابعات فى سجون الاحتلال، مشيرة إلى أن حال الأسيرات سيء للغاية بسبب العنف والضرب ورش الغاز الذى يقوم السجان الإسرائيلى ضد الأسيرات.

 

وأوضحت الأسيرة الفلسطينية المنحدرة من مخيم بلاطة فى الضفة الغربية فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" إلى أن جيش الاحتلال يقوم بمصادرة كل شيء يخص الأسيرات فى الغرف مع تقليص الوجبات الغذائية للأسرى واللجوء لسياسة التجويع.

 

ولفتت إلى لجوء جنود الاحتلال الإسرائيلى إلى استخدام العنف ضد كافة الأسيرات الفلسطينيات ومنعهن من التحدث مع أهليهم وذويهم عبر الهاتف المخصص للأسرى، مشيرة إلى أن حياة الأسيرات داخل سجون الاحتلال تكون دائما فى قلق وحزن وضيق، مشيرا إلى الألفاظ النابية والضرب الذى يلجأ له عناصر جيش الاحتلال ضد الأسيرات.

 

وكشفت عن الاتهامات الإسرائيلية الملفقة لها للزج بها فى سجون الاحتلال، مؤكدا أن الاحتلال يزعم انتمائى لمنظمة إرهابية سواء حماس أو غيرها من الفصائل، بالإضافة لادعاءات بحيازة السلاح أبيض، اختراق أجهزة أمنية، وأخيرا القتل لسجانات يهوديات وغيرها من التهم الباطلة.

 

ووثقت مؤسسات الأسرى الفلسطينية اعتقال أكثر من 3 آلاف فلسطينى فى مدن الضفة الغربية والقدس منذ عملية طوفان الأقصى فى 7 أكتوبر الماضى، محذرا من التصعيد الإسرائيلى الذى يستهدف المواطنين ويعتقلهم إداريا "بدون أى تهمة"، وذلك فى إطار تحركاته لزيادة عدد الأسرى الفلسطينيين فى سجونه.

 

ويوجه الاحتلال الإسرائيلى اتهامات تكون ملفقة للأسرى الفلسطينيين لتمديد فترات اعتقالهم داخل سجون الاحتلال تهم منها القتل، إلقاء الحجارة، إلقاء العبوات الحارقة، أو بالعضوية فى منظمات فلسطينية، تصنيع أسلحة، وغيرها من الاتهامات الملفقة التى تمكن جيش الاحتلال من اعتقال عشرات الفلسطينيين بشكل يومي.







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