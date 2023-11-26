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أخبار × 24 ساعة.. الناجحون بمسابقة 30 ألف معلم يبدأون العمل الأسبوع الجارى

الأحد، 26 نوفمبر 2023 12:09 ص
أخبار × 24 ساعة.. الناجحون بمسابقة 30 ألف معلم يبدأون العمل الأسبوع الجارى الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى
إعداد سيد الخلفاوى

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