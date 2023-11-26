أخبار × 24 ساعة.. الناجحون بمسابقة 30 ألف معلم يبدأون العمل الأسبوع الجارى

يقدم "اليوم السابع" سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويستعرض أهم الأخبار فى الملفات الحيوية والخدمية، ومن بينها:
أخبار × 24 ساعة.. الناجحون بمسابقة 30 ألف معلم يبدأون العمل الأسبوع الجارىالأحد، 26 نوفمبر 2023 12:09 ص
الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى
إعداد سيد الخلفاوى
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