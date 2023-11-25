شاهد محطة مترو السودان.. أولى محطات الجزء الثانى من المرحلة الثالثة

تضم محطة مترو السودان عدداً من السلالم المتحركة يبلغ عددها 17 سلماً متحركاً والتى تبدأ من مستوى الشارع حتى الرصيف بالإضافة إلى عدد 13 سلم ثابت وتم إنشاء 3 مصاعد مخصصة لخدمة كبار السن وذوى الهمم وتم إنشاء المحطة على 4 مستويات منها 3 أدوار تحت الأرض .

ومحطة السودان هى نفقية تقع فى شارع السودان – بحى العجوزة – محافظة الجيزة وتخدم مناطق ذات كثافه سكانية عالية حيث يوجد حولها جراج إمبابة ومدرسة جواد حسنى الابتدائية ومجمع محاكم شمال الجيزة ومدينة الطالبات وشارع رشيد ومدرسة إمبابة الثانوية بنين وإدارة شمال الجيزة التعليمية وشارع العلمين ومستشفى السودان وبالقرب من ميدان مدينة الطلبة وميدان الملكة زبيدة.

وشغلت وزارة النقل المرحلة الثالثة والنهائية من الخط الثالث للمترو، فى المسافة من (إمبابة / روض الفرج / جامعة القاهرة ) بطول 13.7 كم (وعدد 11 محطة) بواقع (4) محطات نفقية و(5) محطات علوية و(2) محطة سطحية.

وتخدم هذه المرحلة المناطق ذات الكثافة السكانية العالية بمناطق شارع السودان وإمبابة والبوهى والقومية العربية وشارع جامعة الدول العربية وصولا إلى جامعة القاهرة.

ويتكامل الخط الثالث للمترو مع باقى خطوط الشبكة ووسائل النقل الجماعى والجر الكهربائى لإقليم القاهرة الكبرى وذلك من خلال تبادل الخدمة مع كل من الخط الأول فى محطة ناصر، والخط الثانى فى محطتى العتبة وجامعة القاهرة، والخط السادس فى محطة العباسية، والقطار الكهربائى الخفيف فى محطة عدلى منصور المركزية، ومونوريل شرق النيل فى محطة الاستاد، ومونوريل غرب النيل فى محطة وادى النيل، وكذلك الربط مع الطريق الدائرى عند محطة الطريق الدائري وبالتالى ربط مترو الأنفاق مع الاتوبيس الترددى السريع BRT الذى سيتم تسييره على الطريق الدائري لتحقيق تبادل الخدمة بينهما.