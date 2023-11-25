أخبار مصر.. غدا انخفاض بالحرارة ورياح مثيرة والصغرى بالقاهرة 17 درجة

نشر اليوم السابع على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها توقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الأحد، انخفاضا فى درجات الحرارة يصاحبها نشاط رياح تكون مثيرة للرمال والأتربة مما يؤدى لانخفاض الرؤية الأفقية على أغلب الأنحاء، ويسود طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، حار على جنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للبرودة ليلا على أغلب الأنحاء.
وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة السادسة مساءً..
مصادر لليوم السابع: جهود مصرية - قطرية تنجح فى تمديد الهدنة في غزة
كشفت مصادر رفيعة المستوى لليوم السابع عن نجاح جهود مصر بالتنسيق مع الأشقاء القطريين فى تمديد هدنة إيقاف إطلاق النار بغزة.
مصر تؤكد أهمية الالتزام ببنود الهدنة بين الجانبين الفلسطينى والإسرائيلى
أكدت مصر على أهمية التزام كافة الأطراف ببنود الهدنة الإنسانية المبرمة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي خلال الفترة الزمنية المحددة.
الحكومة تنفى ظهور سلالات جديدة من مرض الدرن فى مصر
كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن ظهور سلالات جديدة من مرض الدرن في مصر، تواصل المركز مع وزارة الصحة والسكان، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لظهور سلالات جديدة من مرض الدرن في مصر، وأنه لم يتم رصد أو تسجيل أي تحورات أو سلالات جديدة لمرض الدرن بأي محافظة على مستوى الجمهورية، مُشددةً على امتلاك مصر برنامج ترصد وتقصي للأوبئة، يعمل بشكل فعال في الاكتشاف والرصد المبكر لأية أمراض وبائية قد تتسرب إلى البلاد، وفي حال ظهور أي مرض معدٍ أو سلالة جديدة لفيروس يتم الكشف عن الإصابات وخطط العلاج والتعامل معها.
استمرار تدفق المساعدات من معبر رفح إلى قطاع غزة فى ثانى أيام الهدنة
أفادت قناة القاهرة الإخبارية، فى خبر عاجل باستمرار تدفق شاحنات المساعدات الإنسانية من خلال معبر رفح البري إلى قطاع غزة خلال اليوم الثاني من الهدنة الإنسانية بالقطاع.
المالية: سندعم منظومة المعاشات بمبلغ 202 مليار جنيه العام المالي الحالي
زيادة الحد الأدنى لأجور العاملين فى القطاع الخاص لـ3500 جنيه بداية من يناير 2024
الصحة العالمية تطالب الصين بتقديم معلومات عن تفشى الالتهاب الرئوي بين الأطفال
قالت منظمة الصحة العالمية في بيان لها، إنها قدمت، طلباً رسمياً إلى الصين للحصول على معلومات مفصّلة عن الزيادة في عدد معدل الإصابة بالأمراض التنفسية وفي مجموعات حالات الالتهاب الرئوي المبلغ عنها بين الأطفال.
أسيرة فلسطينية محررة لـ"اليوم السابع": وضع الأسيرات بسجون الاحتلال سيئ جدا
مدير نادى الأسير الفلسطينى: نشيد بجهود الرئيس السيسى للتخفيف عن شعبنا بغزة
"القاهرة الإخبارية": المساعدات الإنسانية تصل إلى شمال قطاع غزة
أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" فى خبر عاجل، بأن المساعدات الإنسانية بدأت فى الوصول إلى شمال قطاع غزة.
غدا انخفاض بالحرارة ورياح مثيرة للرمال والأتربة والصغرى بالقاهرة 17 درجة
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