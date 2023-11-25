أخبار مصر.. غدا انخفاض بالحرارة ورياح مثيرة والصغرى بالقاهرة 17 درجة

نشر اليوم السابع على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها توقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الأحد، انخفاضا فى درجات الحرارة يصاحبها نشاط رياح تكون مثيرة للرمال والأتربة مما يؤدى لانخفاض الرؤية الأفقية على أغلب الأنحاء، ويسود طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، حار على جنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للبرودة ليلا على أغلب الأنحاء.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة السادسة مساءً..

مصادر لليوم السابع: جهود مصرية - قطرية تنجح فى تمديد الهدنة في غزة

كشفت مصادر رفيعة المستوى لليوم السابع عن نجاح جهود مصر بالتنسيق مع الأشقاء القطريين فى تمديد هدنة إيقاف إطلاق النار بغزة. ‏‏مصر تؤكد أهمية الالتزام ببنود الهدنة بين الجانبين الفلسطينى والإسرائيلى أكدت مصر على أهمية التزام كافة الأطراف ببنود الهدنة الإنسانية المبرمة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي خلال الفترة الزمنية المحددة. وتواصل القيادة المصرية تكثيف اتصالاتها مع مع الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني من أجل التوصل لإطلاق مزيد من الاسري الفلسطينيين والرهائن الإسرائيليين المحتجزين لدى "حماس " في قطاع غزة.

الحكومة تنفى ظهور سلالات جديدة من مرض الدرن فى مصر

كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن ظهور سلالات جديدة من مرض الدرن في مصر، تواصل المركز مع وزارة الصحة والسكان، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لظهور سلالات جديدة من مرض الدرن في مصر، وأنه لم يتم رصد أو تسجيل أي تحورات أو سلالات جديدة لمرض الدرن بأي محافظة على مستوى الجمهورية، مُشددةً على امتلاك مصر برنامج ترصد وتقصي للأوبئة، يعمل بشكل فعال في الاكتشاف والرصد المبكر لأية أمراض وبائية قد تتسرب إلى البلاد، وفي حال ظهور أي مرض معدٍ أو سلالة جديدة لفيروس يتم الكشف عن الإصابات وخطط العلاج والتعامل معها.

استمرار تدفق المساعدات من معبر رفح إلى قطاع غزة فى ثانى أيام الهدنة

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، فى خبر عاجل باستمرار تدفق شاحنات المساعدات الإنسانية من خلال معبر رفح البري إلى قطاع غزة خلال اليوم الثاني من الهدنة الإنسانية بالقطاع.

المالية: سندعم منظومة المعاشات بمبلغ 202 مليار جنيه العام المالي الحالي

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية ، أنه تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بدعم منظومة التأمينات والمعاشات وفض التشابكات المالية مع الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، فإن الخزانة العامة للدولة قامت بتحويل أكثر من 768 مليار جنيه للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية خلال 52 شهرًا، منذ توقيع اتفاق فض التشابكات مع وزارة التضامن الاجتماعي في سبتمبر ٢٠١٩ لسداد مستحقات صناديق التأمينات المتراكمة عبر نصف قرن، وذلك على ضوء قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم ١٤٨ لسنة ٢٠١٩؛ بما يضمن توفير السيولة المالية اللازمة لخدمة أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم والمؤمن عليهم والوفاء بكامل الالتزامات تجاه دعم منظومة المعاشات. زيادة الحد الأدنى لأجور العاملين فى القطاع الخاص لـ3500 جنيه بداية من يناير 2024 ينتظر العاملون بالقطاع الخاص زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 3500 جنيه بدلاً من 3000 جنيه، والعلاوة الدورية السنوية -بما لا يقل عن 3 % من أجر الاشتراك التأميني- إلى 200 جنيه بدلاً من 100 جنيه كحدِ أدنى، على أن تُطبق تلك القرارات من يناير 2024 المُقبل، وذلك دون استثناءات.

الصحة العالمية تطالب الصين بتقديم معلومات عن تفشى الالتهاب الرئوي بين الأطفال

قالت منظمة الصحة العالمية في بيان لها، إنها قدمت، طلباً رسمياً إلى الصين للحصول على معلومات مفصّلة عن الزيادة في عدد معدل الإصابة بالأمراض التنفسية وفي مجموعات حالات الالتهاب الرئوي المبلغ عنها بين الأطفال. أسيرة فلسطينية محررة لـ"اليوم السابع": وضع الأسيرات بسجون الاحتلال سيئ جدا أعربت الأسيرة الفلسطينية المحررة روضة موسى أبو عجيمة عن فخرها واعتزازها بصفقة تبادل الأسرى التي أنجزتها المقاومة الفلسطينية، واصفة الصفقة التي جرت بالإنجاز العظيم الذي حرر عددا من الأسيرات الفلسطينيات وعدد من الأسرى الأطفال، معربة عن أمله أن تنجح الجهود في تحرير كافة الأسرى الفلسطينيين القابعين في سجون الاحتلال الإسرائيلي. مدير نادى الأسير الفلسطينى: نشيد بجهود الرئيس السيسى للتخفيف عن شعبنا بغزة أشاد مدير عام نادي الأسير الفلسطيني عبد الله الزغاري بالجهود المصرية التي تبذل من أجل تحرير المعتقلين الفلسطينيين وإتمام الصفقة وإطالة مدى هذه الهدنة الإنسانية، كي تتحول إلى وقف كامل لإطلاق النار من أجل حماية أهل غزة بعد حرب الإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية.