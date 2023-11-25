وزير التموين يفتتح معرض نبيو للذهب.. وماستر جولد ايجيبت تنفرد بأول عرض للمجوهرات الذكية

برعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء يفتتح الدكتور على مصيلحي وزير التموين غداً الأحد معرض نيبو للذهب والمجوهرات في دورته الثالتة التى تقام في الفترة من 26 إلى 28 من نوفمبر الجارى بأرض مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية بالتجمع الخامس.

ويشهد جناح ماستر جولد ايجيبت تشكيلة من المجوهرات المشغولات الذهبية الذكية، و يضم مجموعة من أحدث موديلات العالمية التى تناسب إطلالة عام 2024.

وقال أحمد صابر رئيس مجلس الإدارة، إن جناح الشركة يضم تشكيلة رائعة من الأطقم والمشغولات الذهبية التى تضاهى أحدث المودلات العالمية، وتناسب كافة الأذواق المحلية والعربية هذا العام، ولدينا نخبة من المبدعين فى تصميم الحلى والفنيين والعمال المهرة نشكرهم على كل ما يقدمونه لتتصدر علامة ماستر جولد التجارية رغبات وأذواق المستهلكين، كما نمتلك أحدث تكنولوجيات التصنيع التى تجعل للمنتج المصري رونق وبريق ينافس بقوة أكبر البراندات العالمية .

وقال مصطفى صابر، العضو المنتدب لشركة ماستر جولد ايجيبت؛ إنه إلى جانب سعينا الجاد لتلبية متطلبات السوق من المشغولات الذهبية عيار 18 بنفس جودة مثيلاتها الإيطالية، مشيرًا إلى أن جناح ماستر جولد ايجيبت يقدم هذا العام تشكيلة رائعة من المشغولات الذهبية عيار 21، والتى تنافس المنتج الإيطالي فى الجودة و البريق، بسعر تنافسي وأجرة تصنيع تقل عن النصف .

وأوضح مصطفى صابر أن مفاجأة ماستر جولد لرواد المعرض هذا العام تتمثل فى تصنيع وعرض مشغولات ذهبية ونظارات ذكية مطعمة بالذهب تقدم بديل لسماعات الايربودس ، وتعمل عن طريق الموبايل، وأنه نظرًا للإقبال من جمهور المعرض وزائريه خصصت ماستر جولد ايجيبت قسماً خاصاً لسبائك الذهب الخالص عيار 24 وجنيهات الذهب المغلفة بكافة الأشكال والأحجام بأسعار مصنعية تنافسية وعروض خاصة على الكاش باك .