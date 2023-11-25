محافظ جنوب سيناء يطلق إشارة بدء إضاءة أعياد الميلاد بمنطقة سوهو سكوير

أطلق اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء ، إشارة البدء لانطلاق الاضاءة السنوي لأعياد الميلاد بمنطقة سوهو سكوير بشرم الشيخ، بحضور السفير الكازاخستاني، وآلاف السائحين من مختلف جنسيات العالم.

وأشار محافظ جنوب سيناء الي ان إطلاق اضاءة اعياد الميلاد والكريسماس تقليد سنوي يشهده آلاف السائحين من مختلف دول العالم، لافتا ان هذا العام يختلف بوجود احداث غزة ولذا أطلقت الاضاءةهذا العام تحت شعار السلام العالمي، وخصص دخل الاحتفالية لدعم غزة.

وبدأت مراسم إطلاق الإضاءة بسوهو سكوير بالدعوة للوقوف دقيقة حداد علي ضحايا اطفال غزه والتزم آلاف السائحين بالصمت حداد علي ضحايا غزة.