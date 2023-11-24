جولة تفقدية ليلية.. فودة يتفقد مستجدات تطوير السوق القديم ومصر القديمة بشرم الشيخ‎

جنوب سيناء _ ياسر عامر

قام اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء، بجولة تفقدية ليلية في اطار الجولات المستمرة لمتابعة المشروعات الجارية بالمحافظة.

تابع محافظ جنوب سيناء،خلال الجولة ليلية مستجدات أعمال التطوير الجارية بالسوق التجارى القديم منطقة مصر القديمة بالسوق، موجها بضرورة الحفاظ علي الطابع المميز التراثي للسوق القديم، باعتباره من أهم المزارات السياحية والمفضلة لدى كافة الزائرين من مختلف الجنسيات.

كما وجه المحافظ بضرورة توفر أنشطة مميزة فريدة تتناسب مع طبيعة السوق .

وشدد المحافظ علي استمرار أعمال النظافة والصيانة الدورية اليومية للحفاظ علي المظهر اللائق للسوق، كما قام بصرف مكافآت فورية لعمال النظافة تشجيعا وتقديرا لدورهم .

وتابع محافظ جنوب سيناء خلال الجولة حملات التبرع بالدم لصالح بنك الدم بالمحافظة وحرص علي إجراء حوار مع المتبرعين والقائمين بإجراءات التبرع بالدم.

وحرص السائحين المتواجدين خلال الجولة علي التقاط الصور التذكارية مع محافظ جنوب سيناء معربين عن سعادتهم بما رأوه بشرم الشيخ من سحر وجمال ونظافة وامان.