جامعة طنطا تنظم ندوتين للتوعية بأهمية مشاركة الطلاب بالانتخابات الرئاسية

نظمت جامعة طنطا اليوم ندوتين تثقيفيتين بكليتى الطب وطب الأسنان بعنوان "المشاركة حياة - خليك إيجابى – انزل شارك – صوتك أمانة"، تحت رعاية الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا، وبحضور الدكتور محمد حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور محمود سليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور أحمد غنيم عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعة والدكتور ممدوح المصرى عميد كلية الآداب ومستشار الاتصال السياسى بالجامعة، والدكتور فاتن أبو طالب القائم بعمل عميد كلية طب الأسنان جامعة طنطا.

تناولت الندوتين أهمية مشاركة طلاب الجامعة فى الاستحقاق الدستورى القادم المتعلق بالانتخابات الرئاسية، والتوعية بأهمية مشاركتهم الإيجابية فى إبداء آرائهم، وتأثير ذلك على البعد الاقتصادى والسياسى والاجتماعى للدولة المصرية، وتعزيز قيم الولاء والانتماء لوطنهم، وأن يقوم طلاب الجامعة بدورهم فى تحمل المسئولية سفراء للتنوير والتوعية المجتمعية مع اسرهم فى التعريف بأهمية المشاركة وممارسة الحقوق الدستورية فى انتخابات الرئاسة المقبلة.

حاضر بالندوتين، الدكتور حمدى شعبان عميد كلية التربية النوعية السابق، والدكتور عبد المنعم شهاب عضو مجلس النواب، والدكتور مصطفى أبو عمرو القائم بعمل عميد كلية الحقوق، والدكتور رمضان معن الأستاذ بكلية التجارة والمدير التنفيذى للمركز الرئيسى للتحول الرقمى والشمول المالى.

وشهدت الندوتين حضورًا كثيفًا من وكلاء الكليات ورؤساء الأقسام وأعضاء هيئة التدريس والطلاب، والعاملين وهيئة التمريض بالكليتين.