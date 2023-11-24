اليوم السابع
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الجمعة، 24 نوفمبر 2023 06:53 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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الخارجية البحرينية تستنكر تصريحات برلمانى هولندى بإنكار حقوق الشعب الفلسطينى

الجمعة، 24 نوفمبر 2023 06:52 م
الخارجية البحرينية تستنكر تصريحات برلمانى هولندى بإنكار حقوق الشعب الفلسطينى غزة
أ ش أ

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أعربت وزارة الخارجية البحرينية اليوم /الجمعة/، عن استنكارها الشديد للتصريحات التى أطلقها أحد السياسيين الهولنديين بإنكار حقوق الشعب الفلسطينى الشقيق، وحقه فى إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على ترابه الوطنى، والتحريض على تهجير الشعب الفلسطينى إلى المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة.

وأكدت الوزارة - فى بيان أوردته وكالة الأنباء البحرينية "بنا" - أن تصريحات البرلمانى الهولندى اليمينى غيرت فيلدرز تدل على فكر عنصرى بغيض ينكر حقائق التاريخ والجغرافيا، ويهدف الى تشويه الحقائق ونشر ثقافة الكراهية والعنصرية التى تتناقض مع القيم الأخلاقية والإنسانية السامية التى يجب أن تسود فى العالم أجمع، داعية إلى إدانة مثل هذه الأفكار المضللة ومحاربتها، معبرة عن تضامنها الكامل مع المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة.

 







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