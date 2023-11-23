محكمة روسية تغرم شركة جوجل 4 ملايين روبل لرفضها حذف مقاطع "كاذبة"

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أدانت محكمة فى موسكو شركة جوجل وغرمتها بأربعة ملايين روبل لرفضها حذف مقاطع فيديو من منصة يوتيوب تتضمن معلومات كاذبة حول سلوك الجيش الروسى فى منطقة العمليات الخاصة.

وذكرت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية، مساء اليوم/الخميس/، أن القاضية مارينا أورلوفا أعلنت قرار إدانة شركة "جوجل" بارتكاب مخالفة إدارية، ومعاقبها بدفع غرامة إدارية مقدارها أربعة ملايين روبل (40 ألف دولار).



وبحسب ملف القضية الذى أعدته الهيئة الروسية للرقابة على الأنشطة التجارية، توجد مقاطع فيديو تتضمن محتوى مزيفاً يتعلق بسلوك القوات المسلحة الروسية، إلى جانب معلومات موجهة لزعزعة الاستقرار، منها على سبيل المثال مواد تتعلق بالتعبئة العسكرية، وأخرى باستخدام الأسلحة النووية.



وستنظر المحكمة لاحقًا فى تجاوزات أخرى يتضمنها قانون الجرائم الإدارية (الانتهاك المتكرر بعدم حذف المحتوى المحظور)، والتى يمكن أن تكبد الشركة غرامات إضافية قد تصل لــ 10 بالمئة من دخلها السنوي.