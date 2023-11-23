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قصف إسرائيلى يستهدف ثلاثة منازل فى خان يونس جنوب قطاع غزة

الخميس، 23 نوفمبر 2023 08:38 م
قصف إسرائيلى يستهدف ثلاثة منازل فى خان يونس جنوب قطاع غزة غزة تحت القصف
كتب أحمد عبد الرحمن

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أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل بقصف إسرائيلي استهدف 3 منازل في خان يونس جنوب قطاع غزة.
 
وفي وقت سابق، أعلنت قناة «القاهرة الإخبارية»، نقلاً عن مصادر فلسطينية، أن العدوان المتواصل من جانب قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر الماضي، أسفر عن ارتقاء 14854 شهيداً، إضافة إلى نحو 36 ألف مصاب.
 
وأكدت مصادر أمنية فلسطينية أنّ قوات الاحتلال اعتقلت 36 شخصاً من «قلقيلية» شمال غرب الضفة الغربية، خلال الساعات القليلة الماضية، و4 آخرين، بينهم 3 من الأسرى المحررين والرابعة زوجة إحدى الأسرى من محافظة «طوباس»، الواقعة شمال شرق الضفة، كما جرى اعتقال تسعة من «نابلس»، في شمال الضفة، وخمسة آخرين من مدينة ومخيم «جنين».
 






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