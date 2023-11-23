اليوم السابع
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الخميس، 23 نوفمبر 2023 06:32 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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الصحة الفلسطينية تستنكر اعتقال الاحتلال الإسرائيلى مدير مُجمع الشفاء الطبى

الخميس، 23 نوفمبر 2023 06:08 م
الصحة الفلسطينية تستنكر اعتقال الاحتلال الإسرائيلى مدير مُجمع الشفاء الطبى مجمع الشفاء الطبى
أ ش أ

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استنكرت وزيرة الصحة الفلسطينية مى الكيلة، اليوم الخميس، اعتقال قوات الاحتلال الإسرائيلى مدير مجمع "الشفاء" الطبى الدكتور محمد أبو سلمية، وعدد من الأطباء، بعد توقيفهم على الطريق الرابط بين شمال قطاع غزة وجنوبه، والذى أعلنه الاحتلال ممرًا آمنًا.


وقالت الوزيرة، فى بيان صحفي، إن هذا الاعتداء يضاف إلى سلسلة جرائم قوات الاحتلال، وعدوانه على المنظومة الصحية والإنسانية بقطاع غزة، والتى قصفت واقتحمت العديد من المستشفيات، وقتلت وأصابت المئات من الأطباء والممرضين والكوادر الصحية والإسعافية والمرضى النازحين

وطالبت الوزيرة، الجمعية العامة للأمم المتحدة والمؤسسات الحقوقية الدولية واللجنة الدولية للصليب الأحمر والهيئات الأممية كافة للضغط على سلطات الاحتلال من أجل وقف عدوانها على قطاع غزة والضفة الغربية.

 

 







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