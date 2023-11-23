متحدث جيش الاحتلال: هناك تهديدات في الجبهة الشمالية وسنرد عليها

كتب أحمد عبد الرحمن

قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هاجاري، إن هناك تهديدات في الجبهة الشمالية وسنرد عليها، وذلك حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل لها.

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت قال: سنستأنف القتال بعد الهدنة ومن المتوقع أن يستمر شهرين آخرين على الأقل.