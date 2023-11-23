متحدث جيش الاحتلال: هناك تهديدات في الجبهة الشمالية وسنرد عليها

قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هاجاري، إن هناك تهديدات في الجبهة الشمالية وسنرد عليها، وذلك حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل لها.
وكان وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت قال: سنستأنف القتال بعد الهدنة ومن المتوقع أن يستمر شهرين آخرين على الأقل.
تدخل الهدنة الإنسانية فى قطاع غزة غد الجمعة، حيز التنفيز اعتبارا من الساعة السابعة صباح الجمعة، بحسب ما أعلنه مصدر مصرى مسئول.
وأوضح المصدر المسئول أن مصر تسلمت قائمتى المحتجزين والأسرى الذين سيفرج عنهم في اليوم الأول من اتفاق الهدنة الإنسانية ، طالبت مصر جميع الأطراف الالتزام بتنفيذ اتفاق الهدنة وفقا لما هو مخطط له.
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