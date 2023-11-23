اليوم السابع
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ضبط 45 ألف كتاب دون تصريح فى مطبعة بالمرج

الخميس، 23 نوفمبر 2023 01:21 م
ضبط 45 ألف كتاب دون تصريح فى مطبعة بالمرج حملة أمنية - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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نجحت الداخلية في ضبط 45000 نسخة كتاب بدون تصريح بالمخالفة للقانون داخل مطبعة بالقاهرة،  حيث أكدت معلومات وتحريات قطاع الشرطة المتخصصة قيام (مالك مطبعة - كائنة بدائرة قسم شرطة المرج بالقاهرة) بطباعة العديد من الكتب بدون تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية وتصريح من الجهات المعنية بالمخالفة للقانون .
 
 
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية تم إستهداف المطبعة المُشار إليها وضبط (المدير المسئول) وبالتفتيش فى حضوره تم ضبط (45000 نسخة من الكتب بدون تصريح بالمخالفة للقانون) وبمواجهته أقر بإرتكابه المخالفات المشار إليها بقصد تحقيق الربح المادى.
 
 
 
 






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