سعر الجنيه الذهب يتراجع 520 جنيها فى مصر ليسجل 21880 جنيها

كتب إسلام سعيد

ننشر سعر الجنيه الذهب في مصر عقب تراجع 520 جنيها خلال الساعات الماضية على إثر هبوط في أسعار الذهب بالسوق المصري ، وبلغ سعر الجنيه الذهب 21880 جنيها مقابل 22400 جنيها مستهل تعاملات أمس الأربعاء .



أسعار الذهب في البورصة العالمية تحاول أسعار الذهب التماسك فوق المستوى 2000 دولار للأونصة في محاولة لاستغلال تراجع مستويات الدولار الأمريكي بالإضافة إلى ضعف عوائد السندات الأمريكية، بينما تعود الاستثمارات بشكل تدريجي إلى أسواق الذهب العالمية.

ارتفع سعر الذهب الفوري خلال تداولات أمس الأربعاء بنسبة 0.3% ليسجل أعلى مستوى اليوم عند 2006 دولار للأونصة ويتداول وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون عند 2000 دولار للأونصة، وذلك بعد أن ارتفع أمس وسجل أعلى مستوى منذ 3 أسابيع عند 2007 دولار للأونصة.

ورصد التحليل الفني لجولد بيليون، ارتفاع أسعار الذهب بنسبة 1.2% ليربح الذهب 24 دولار للأونصة منذ بداية الأسبوع، ويتجه لتسجيل ارتفاع للأسبوع الثاني على التوالي، ويستمر الذهب في محاولة التماسك فوق المستوى 2000 دولار للأونصة واختراق القمة الحالية عند 2007 دولار للأونصة ليتجه إلى المستهدف الأول عند 2020 دولار للأونصة ومن بعده المستوى 2050 ثم الوصول إلى القمة التاريخية للذهب عند 2080 دولار للأونصة.

محضر اجتماع البنك الاحتياطي الفيدرالي أمس أظهر تمسك البنك بسياسة التشديد النقدي والاستعداد لرفع الفائدة مرة إضافية عند الحاجة لذلك، ولكنه أظهر المزيد من الحذر، وهو ما ساهم في وقف النزيف الذي يتعرض له الدولار منذ الأسبوع الماضي بعد بيانات التضخم الضعيفة عن الاقتصاد الأمريكي التي دفعت الأسواق إلى توقع انتهاء دورة رفع أسعار الفائدة وتوقع بداية خفض الفائدة من قبل الفيدرالي في النصف الأول من 2024.